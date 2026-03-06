Козловскис в Брюсселе призвал ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России
На этой неделе на проходящем в Брюсселе заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского союза (ЕС) был представлен очередной «Шенгенский барометр». И на этот раз барометр дает комплексный обзор стабильности Шенгенской зоны, тенденций в сфере безопасности и актуальных угроз в 2025 году.
В прошлом году в ЕС, по сравнению с 2024 годом, на 25% сократилось число случаев незаконного пересечения границы. При этом гибридная война, которую ведут Россия и Беларусь, как один из видов угроз уже создала и в ближайшем будущем продолжит создавать риски для безопасности. Во время заседания министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис призвал страны ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России.
Козловскис:
«Выдача туристических виз гражданам России создает не только риски для безопасности, но и неприемлема с моральной точки зрения».
Также министр призвал Европейскую комиссию включить в барометр информацию о статистике виз, выданных гражданам России, что с учетом всех угроз, исходящих от России, является крайне важным элементом внутренней безопасности ЕС.
В «Шенгенском барометре» рассмотрены и новейшие миграционные тенденции в ЕС. Министр внутренних дел призвал Еврокомиссию отражать миграционную ситуацию полностью, приводя все данные. Например, в 2025 году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны 12 046 человек — это более чем двукратный рост по сравнению с 2024 годом, когда были удержаны 5388 человек.
В то же время Еврокомиссия прогнозировала снижение миграционного давления на границе ЕС и Беларуси, опираясь на относительно небольшие показатели последних трех месяцев. На заседании Рихард Козловскис пояснил, что эти цифры связаны с выраженно холодной погодой, однако с началом сезонного перехода уже сейчас ощущается возобновление потоков.