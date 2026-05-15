НАТО успокаивает восточный фланг: решения США пока не создают рисков для обороны
США пересматривают свое военное присутствие в Европе, и это уже вызвало вопросы о безопасности восточного фланга НАТО. Однако в альянсе уверяют: несмотря на ротации, выводы и переговоры, рисков для сдерживания сейчас нет.
На фоне сообщений американских СМИ о внезапной отмене плановой ротации войск США в Польше и планах Пентагона по выводу части сил из Германии глава Международного военного штаба НАТО Рямигиюс Бальтренас подчеркивает, что угрозы сдерживанию нет.
«У меня пока нет информации, чтобы комментировать недавние публикации, но могу лишь сказать, что на данный момент рисков для сдерживания и обороны на восточном фланге нет», — заявил он в пятницу в эфире радио LRT.
В последнее время Соединенные Штаты корректируют свое присутствие в Европе.
По словам Бальтренаса, реагируя на это, страны-члены Европейского альянса ускоряют финансирование обороны и закупки.
«Этот баланс вывода существует, не скрою, есть определенные вызовы, и их нужно решать, мы их решаем, но на данный момент я возвращаюсь к тому же — рисков для сдерживания и обороны на восточном фланге нет», — подчеркнул он.
Издание The Wall Street Journal в четверг сообщило, что США приостановили дислокацию более 4 тыс. военных в Польше в рамках плановой ротации. Утверждается, что часть техники и персонала уже находилась на пути в Европу.
Это сообщение появилось после того, как некоторое время назад Пентагон объявил о планах вывести 5 тыс. американских военных из Германии. По словам Бальтренаса, силы укомплектованы и распределены на основе оборонных планов НАТО, и решения администрации США на сегодняшний день на это не влияют.
Польша ведет переговоры с Вашингтоном об увеличении военного присутствия США в стране, включая возможное перераспределение сил в связи с планами вывода 5 тысяч американских военнослужащих из Германии.