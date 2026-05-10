Бывший генсекретарь НАТО призвал создать новый европейский оборонный альянс
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал создать новый европейский оборонный альянс, заявив, что НАТО в нынешнем виде уже недостаточно на фоне растущих сомнений в гарантиях безопасности со стороны США.
«Сейчас мы наблюдаем дезинтеграцию НАТО, и это опасно, — сказал Расмуссен в интервью журналу Welt. — Президент Трамп создал столько сомнений в своей приверженности 5-й статье и обороне Европы, что у европейцев может быть только один вывод: мы должны встать на собственные ноги и быть способны сами защищать наш континент».
Расмуссен предложил создать формализованную «коалицию доброй воли» — группу европейских стран, которые были бы готовы и способны самостоятельно организовать оборону континента. «Ни Европейский союз, ни НАТО сейчас не подходят для того, чтобы укрепить европейскую опору внутри альянса», — сказал он, указав, что Европе нужны новые оборонные планы, новые военные возможности, а также усиление производства оружия и боеприпасов.
Согласно его предложению, в этой структуре участвовали бы только те страны, которые соответствуют строгим критериям. «Страны НАТО, которые достигают цели в 5% расходов на оборону, должны иметь возможность участвовать, брать на себя гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье, и не допускать, чтобы отдельные государства могли блокировать военные операции. И необходим механизм, чтобы исключать государства-участники, которые не соответствуют этим условиям», — заявил Расмуссен.
В то же время Расмуссен отметил, что НАТО и дальше будет играть ключевую роль. «Я по-прежнему считаю, что НАТО останется краеугольным камнем нашей обороны, а окончательным гарантом безопасности является американский ядерный зонтик», — сказал он. Однако «обычная, конвенциональная оборона — это то, что мы, европейцы, должны быть способны обеспечить сами».
Он также призвал интегрировать Украину в будущую европейскую систему безопасности в качестве полноправного члена предлагаемого нового альянса. «Сейчас мы также видим, как быстро Украина разрабатывает новое оружие и боеприпасы. Она нужна нам как защитник от России», — сказал Расмуссен.
«Мы должны адаптировать свое стратегическое мышление и снизить зависимость от сильных мира сего — от Трампа, Путина, Си Цзиньпина», — заявил Расмуссен.
По его словам, слишком долго «мы, европейцы, полагались на дешевую энергию из России, дешевые товары из Китая и дешевую безопасность от США. Эта модель больше не работает».