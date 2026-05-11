Беспилотники на земле: НАТО тестирует в Латвии новые оборонные технологии
С 11 по 12 мая на Селийском полигоне во время военных учений Kristāla bulta 2026 НАТО протестирует беспилотные наземные системы, созданные различными предприятиями оборонной промышленности, а также их способность действовать совместно с многонациональной бригадой НАТО в Латвии и Национальными вооруженными силами.
Беспилотные наземные системы будут интегрированы в динамичную и приближенную к реальности среду, где они будут действовать как часть выполнения задач существующих подразделений. В процессе интеграции будут оцениваться мобильность беспилотных наземных систем, их совместимость, обмен данными, автономные функции, а также способность поддерживать подразделения при выполнении различных тактических задач.
Активность пройдет в рамках реализуемой НАТО инициативы сдерживания на восточном фланге (Eastern Flank Deterrence Initiative — EFDI), которую осуществляет программа Task Force X под руководством Командования сухопутных войск НАТО.
Цель инициативы — ускорить внедрение и интеграцию инновационных технологий в НАТО, укрепляя возможности союзников в сфере сдерживания и обороны.
Ранее сообщалось, что с 5 по 15 мая в Латвии проходят военные учения механизированной пехотной бригады Сухопутных войск Kristāla bulta 2026, в которых участвуют около 2500 военнослужащих Национальных вооруженных сил и союзников, а также 500 единиц техники.
Во время учений Kristāla bulta 2026 совершенствуется планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатываются полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциональной войны на реальной местности. Учебные задачи будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации.