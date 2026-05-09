До 15 мая в Латвии будут летать военные дроны: где их можно заметить
До 15 мая Многонациональная бригада НАТО в Латвии в рамках учений Spring Warrior будет проводить обучение с использованием беспилотных летательных аппаратов в Латгале, Рижском регионе, Видземе и Земгале.
Во время учений солдаты Многонациональной бригады НАТО в Латвии, военная техника и беспилотники, или дроны, будут размещены в разных регионах страны. Цель — совершенствовать способность подразделений выполнять тактические задачи, обеспечивать оперативную мобильность и укреплять совместимость союзников.
Беспилотники могут быть замечены:
- в государственных лесах в окрестностях Даугавпилса, Гулбене, Екабпилса, Лузнавы и Резекне;
- в окрестностях Алуксне, Мадоны, Прейли, Варакляны, Ливаны и Даугавпилса;
- на военных полигонах и учебных территориях, в том числе в Адажи, Лачусилсе и Межа Мацкевичи.
В учениях в основном будут использоваться беспилотники малого и среднего радиуса действия типа FPV, то есть дроны с управлением от первого лица. Все беспилотники, задействованные в учениях, не вооружены, а их использование в воздушном пространстве Латвии согласовано с ответственными государственными учреждениями.
Национальные вооруженные силы могут идентифицировать все беспилотники, используемые латвийскими и союзническими вооруженными силами в рамках этих учений. Их полеты контролируются и координируются.
Национальные вооруженные силы просят жителей с пониманием отнестись к возможным кратковременным неудобствам, связанным с активностью беспилотников, а также сообщать ответственным службам о подозрительной активности дронов.