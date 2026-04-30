Ринкевич: роль дивизии НАТО в Латвии выросла на фоне войны в Украине
На фоне продолжающейся войны в Украине и роста напряженности в регионе в Латвии усиливают военное присутствие союзников. Президент Эдгар Ринкевич заявил, что роль многонациональной дивизии НАТО «Север» становится все более значимой для безопасности страны и всего региона.
Как сообщила агентству LETA специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Эвита Урпена, в четверг Эдгар Ринкевич принял участие в церемонии смены командиров многонациональной дивизии НАТО "Север", на которой генерал-майор вооруженных сил Дании Ульрих Эсеманн-Бек сменил на посту прежнего командира генерал-майора Йетте Альбинус.
Major General Albinus, dear Jette, my highest appreciation for your contribution to strengthening both – security of Latvia and of NATO!
Major General Ulrich Essemann-Beck, warm welcome to Latvia!
Ринкевич подчеркнул, что этим летом исполнится десять лет с тех пор, как на Варшавском саммите НАТО в 2016 году было принято решение о размещении союзных войск в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Он отметил, что первоначальная боевая группа размером в батальон за это время выросла до многонациональной бригады НАТО в Латвии, которая вместе с латвийской Механизированной бригадой и другими подразделениями теперь полностью интегрирована в структуру сил НАТО.
Президент высоко оценил вклад Альбинус - она приняла командование дивизией в тот момент, когда штаб на Адажской базе был объявлен полностью боеспособным, и под ее руководством он достиг нового уровня высокой боевой готовности, существенно укрепив возможности коллективной обороны НАТО.
Ринкевич также выделил "непоколебимое лидерство" Дании в руководстве дивизией, отметив, что роль Дании в укреплении безопасности северо-восточного фланга альянса "поистине значительна".
Новому командиру Эсеманну-Беку президент пожелал продолжить работу дивизии и развивать ее возможности в долгосрочной перспективе. Ринкевич подчеркнул, что создание надежных возможностей сдерживания и обороны является непрерывным процессом, который требует постоянной бдительности, адаптации и готовности, в том числе к самым тяжелым сценариям.