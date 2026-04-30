Ринкевич: роль дивизии НАТО в Латвии выросла на фоне войны в Украине

Ринкевич подчеркнул, что этим летом исполнится десять лет с тех пор, как на Варшавском саммите НАТО в 2016 году было принято решение о размещении союзных войск в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Он отметил, что первоначальная боевая группа размером в батальон за это время выросла до многонациональной бригады НАТО в Латвии, которая вместе с латвийской Механизированной бригадой и другими подразделениями теперь полностью интегрирована в структуру сил НАТО.