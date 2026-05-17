"Привыкли жить в крепостничестве": Слайдиньш о том, почему недовольство Путиным не приводит к восстанию

Рост недовольства в России еще не означает, что в соседней стране произойдут реальные перемены. Такое мнение в эфире TV24 высказал майор латвийской армии и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш, комментируя ситуацию в России на фоне затянувшейся войны против Украины. По словам эксперта, к весне 2026 года в российском обществе сформировалось общее ощущение тупика. «В России царит единодушие — мы так больше жить не можем», — отметил Слайдиньш. По его словам, это настроение объединяет как Z-патриотов и представителей элиты, так и ранее аполитичных обычных жителей страны.