"Привыкли жить в крепостничестве": Слайдиньш о том, почему недовольство Путиным не приводит к восстанию
В России стремительно растет усталость от войны и кризиса, однако массового восстания против Владимира Путина ждать не стоит — система десятилетиями приучала людей терпеть и жить в подчинении, считает латвийский эксперт.
Рост недовольства в России еще не означает, что в соседней стране произойдут реальные перемены. Такое мнение в эфире TV24 высказал майор латвийской армии и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш, комментируя ситуацию в России на фоне затянувшейся войны против Украины. По словам эксперта, к весне 2026 года в российском обществе сформировалось общее ощущение тупика. «В России царит единодушие — мы так больше жить не можем», — отметил Слайдиньш. По его словам, это настроение объединяет как Z-патриотов и представителей элиты, так и ранее аполитичных обычных жителей страны.
Эксперт считает, что Россия оказалась одновременно в экономическом и военном тупике. «Впервые с 2023 года экономика сократилась из-за истощения резервов, а отсутствие значимых побед на фронте уже заметно каждому», — подчеркнул он.
При этом Слайдиньш убежден, что даже ухудшение ситуации не станет причиной массового восстания. «Это не будет тем триггером, когда все поднимутся и пойдут на Зимний дворец», — заявил он.
По мнению офицера, в России также наблюдается кризис так называемого социального договора между обществом и властью. Массовые запреты, отключения интернета и удары Украины по российскому тылу разрушили привычное ощущение стабильности внутри страны.
«Конечно, это разрушило комфортный мир простого российского населения и вызвало определенную критику власти», — отметил Слайдиньш.
Говоря о перспективах российского режима, эксперт указал, что сейчас обсуждаются два основных сценария: дальнейшее ужесточение репрессий либо начало внутренних беспорядков. Однако второй вариант он считает маловероятным. «Все лидеры уничтожены и продолжают уничтожаться», — сказал он, объясняя, почему протестное движение в России практически лишено шансов.
По словам Слайдиньша, наиболее вероятным остается сценарий медленного распада системы без открытого бунта. «Нельзя исключать, что система продолжит существовать в состоянии медленного распада, где народ возмущен, но активно не действует», — заявил эксперт. Он также подчеркнул, что подобная модель поведения исторически повторялась на протяжении веков. «Так уже было и в Московии, и в Российской империи, и в СССР, и теперь в империи Путина», — сказал Слайдиньш.
В завершение эксперт резко высказался о российском обществе и его исторической модели отношений с властью. «Такова ментальность жителей этой страны, которым исторически нравится жить в крепостничестве», — заключил он.