В портовом латвийском городе вводят особые карты для местных жителей. Для чего они предназначены?
В Вентспилсе вводится новшество — «Карта жителя Вентспилса», внедрение которой планируется осуществлять в несколько этапов. Самоуправление начало работу с первого этапа — разработки карт для школьников, тем самым заменив прежние ученические удостоверения.
Цель внедрения карты — сделать получение муниципальных услуг проще, понятнее и удобнее как для детей и родителей, так и для образовательных учреждений и поставщиков услуг, а также предоставить преимущества именно жителям Вентспилса.
«Карта жителя Вентспилса» создаётся как решение для получения муниципальных услуг. Внедрение разделено на этапы, чтобы обеспечить работу базовых функций системы до того, как карта станет доступна остальным жителям города. Школьники выбраны первой группой потому, что им в повседневной жизни необходим как документ, подтверждающий статус, так и муниципальная поддержка в облатси транспорта и питания.
Начиная с 1 сентября этого года «Карта жителя Вентспилса» для школьников будет выполнять несколько задач:
1. Идентификация: карта будет служить официальным ученическим удостоверением, в котором указаны имя, фамилия, дата рождения, фотография и образовательное учреждение. Необходимость такого средства идентификации определена нормативными актами Латвийской Республики.
2. Учёт питания: карта обеспечит администрирование муниципального софинансирования школьного питания.
- Для учеников 1–4 классов государство и самоуправление полностью покрывают стоимость комплексных обедов (3,09 EUR за порцию).
- Для учеников 5–12 классов самоуправление софинансирует 1,59 EUR, а доплата родителей составляет 1,50 EUR.
- До сих пор учёт вёлся иначе, но впредь карта будет служить единым средством учёта для получения муниципального софинансирования.
3. Льготы на проезд: школьники Вентспилса получают скидки на месячные билеты в общественном транспорте в размере 75–100%. В дальнейшем эти льготы будут привязаны к карте. Это означает, что во время поездки больше не нужно будет предъявлять отдельный месячный билет — достаточно «Карты жителя Вентспилса».
Дальнейшее развитие проекта
Сейчас в школах Вентспилса собираются данные и фотографии школьников, а также готовятся нормативные акты самоуправления, чтобы обеспечить работу карты с начала учебного года. Первичное изготовление карт для школьников в пластиковом формате будет бесплатным.
После завершения внедрения карт в образовательных учреждениях планируется приступить к следующим этапам. Они предусматривают возможность получения карты и другими жителями Вентспилса, а также внедрение цифровой версии карты в смартфонах. Предполагается, что в будущем пользователи карты смогут получать преимущества или скидки и в других городских услугах.