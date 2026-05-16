Бразильский блогер может стать гражданином Латвии по особому решению Сейма
Бразильский блогер и создатель контента Фелипе Габриэль Сантус-Ксавьер может получить гражданство Латвии по особому решению Сейма — намного раньше, чем в обычном порядке натурализации. Комиссия уже подготовила соответствующий законопроект, а среди тех, кто поддержал его кандидатуру, был и Кристап Порзиньгис.
Фелипе Габриэль Сантус-Ксавьер живет в Латвии с 2015 года. Изначально он приехал сюда как спортсмен, однако позже занялся учебой и профессиональной деятельностью. За время жизни в Латвии он интегрировался в латвийское общество, выучил латышский язык и включился в культурную, спортивную и общественную жизнь, говорится в аннотации к законопроекту.
Фелипе обратился в Комиссию Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества с просьбой оценить возможность предоставления ему гражданства Латвии. Он указал, что считает Латвию своим местом жительства и страной, с которой связывает свое будущее. Он подчеркнул, что в повседневной жизни пользуется латышским языком, чувствует принадлежность к латвийскому обществу и хочет и дальше способствовать развитию культуры, спорта и общественной жизни Латвии.
Как отмечается в аннотации, Сантус-Ксавьер указал, что долгое время участвовал в молодежных спортивных мероприятиях, общественных проектах и благотворительных инициативах, а также своей деятельностью и публичной узнаваемостью способствовал популяризации образа Латвии на международной арене. В заявлении также подчеркивается его сотрудничество с латвийскими спортивными организациями, медиапроектами и общественными инициативами.
В аннотации к законопроекту говорится, что прием Сантуса-Ксавьера в гражданство Латвии поддержали несколько спортивных федераций, общественных организаций, а также представители спорта и культуры. Они указали на его вклад в популяризацию латвийского спорта, работу с молодежью, участие в благотворительных проектах и продвижение образа Латвии за рубежом.
Управление по делам гражданства и миграции указало, что в порядке натурализации Фелипе Габриэль Сантус-Ксавьер мог бы получить гражданство Латвии не ранее 2035 года, поскольку в соответствии с требованиями Иммиграционного закона постоянный вид на жительство он сможет запросить только с 11 июля 2030 года.
Комиссия Сейма констатировала, что претендент на гражданство длительное время живет в Латвии, интегрировался в латвийское общество, владеет латышским языком, активно участвует в молодежных спортивных мероприятиях, общественных проектах и благотворительных инициативах, а также своей деятельностью вносит вклад в общественную и культурную жизнь Латвии и популяризацию страны в мире. На основании этих обстоятельств комиссия подготовила законопроект о признании его гражданином Латвии.
Председатель комиссии Гунарс Кутрис ранее сообщил агентству LETA, что среди рекомендателей для предоставления гражданства было не менее десяти лиц, в том числе юридические лица, а также самый известный на данный момент латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис.