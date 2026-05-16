Государство не справляется? Проверки зрения у детей в Латвии хотят переложить на оптометристов
Родители в Латвии месяцами ждут оплачиваемого государством приема к детскому глазному врачу, а платный визит может стоить почти 100 евро. На фоне длинных очередей Министерство здравоохранения готовит пилотный проект: часть профилактических проверок зрения у детей могут передать оптометристам.
Очереди на оплачиваемый государством прием к детским офтальмологам в Латвии остаются длинными: среднее время ожидания составляет около 90 дней, или три месяца. Такие данные по просьбе программы Латвийского телевидения Panorāma рассчитала Национальная служба здравоохранения.
При этом проверки зрения у детей в определенном возрасте обязательны, но охват скрининга в Латвии остается низким. Чтобы сократить очереди и сделать услугу доступнее, часть профилактических проверок предлагают доверить оптометристам.
С проблемой столкнулась и мама маленькой Оливии. Из-за диагноза девочке нужно посещать детского офтальмолога как минимум раз в год, иногда чаще. Однако попасть на прием за государственный счет семье так и не удалось.
«Мы уже несколько месяцев стоим в очереди. Нас даже не пригласили и не назвали дату, когда можем прийти», — рассказала мама девочки Эгия Дзене.
Сейчас семье приходится обращаться в частную клинику, где визит стоит почти 100 евро.
В Латвийской ассоциации оптометристов и оптиков считают, что оптометристы могли бы проводить профилактические проверки зрения у детей за государственные средства. Это, по мнению специалистов, освободило бы места у офтальмологов для детей с серьезными проблемами зрения.
Однако Ассоциация офтальмологов ранее выступала против такой идеи. Детский офтальмолог Каспарс Озолс считает, что часть детей после проверки у оптометриста все равно придется направлять к врачу для уточнения диагноза. По его словам, окончательное заключение о состоянии зрения должно оставаться в компетенции офтальмологов.
Министерство здравоохранения в ближайшее время начнет в Детской клинической университетской больнице пилотный проект, в рамках которого профилактические проверки доверят оптометристам. После этого ведомство оценит, скольким детям потребуется дальнейшее лечение и есть ли риск диагностических ошибок.