Жителям Латвии предлагают бесплатно провериться на наличие двух крайне опасных инфекций
В рамках Европейской недели тестирования Рижская Восточная клиническая университетская больница с 25 по 29 мая приглашает жителей бесплатно и конфиденциально пройти тесты на гепатит C (anti-HCV) и ВИЧ. Диагностика будет доступна в трех пунктах сдачи анализов больницы по предварительной записи по телефону 60009970.
Специалисты больницы подчеркивают, что ранняя диагностика крайне важна, поскольку как гепатит C, так и ВИЧ длительное время могут протекать без выраженных симптомов. Своевременное выявление инфекции позволяет вовремя начать лечение, защитить здоровье человека, существенно снизить риск тяжелых осложнений и уменьшить дальнейшее распространение инфекции в обществе.
С 25 по 29 мая тесты на гепатит C anti-HCV и ВИЧ можно будет пройти в трех пунктах сдачи анализов больницы. Чтобы обеспечить организованный поток пациентов, жителей просят заранее записываться по телефону 60009970 в рабочие дни с 8:00 до 17:00. Оператор колл-центра сообщит доступное время записи.
Стационар «Гайльэзерс», улица Гипократа 2, Рига, 0-й этаж, вход AB1.
Рабочие дни с 8:00 до 16:00.
Стационар «Латвийский центр инфектологии», улица Линэзера 3, Рига, 1-й этаж амбулаторного отделения, процедурный кабинет №117.
Рабочие дни с 8:00 до 17:30.
Центр здоровья «Бикерниеки», улица Лиелвардес 68/1, Рига, 1-й этаж.
Рабочие дни с 8:00 до 16:00.
В случае гепатита C риск заражения может быть связан с ситуациями, в которых существует контакт с кровью, в том числе при косметических процедурах, нанесении татуировок, сексуальных контактах или в отдельных случаях — при медицинских манипуляциях.
Каждый человек, который пройдет тестирование в Восточной больнице, получит информацию о дальнейших действиях в случае положительного результата анализа. В такой ситуации важно не откладывать обращение к семейному врачу за направлением и записаться к инфектологу в Восточной больнице.
Бесплатно и анонимно пройти тесты на гепатит C и ВИЧ также можно в пунктах профилактики ВИЧ по всей Латвии. Информация доступна на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.