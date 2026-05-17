Политолог: только чудо поможет Кулбергсу сформировать новое правительство
Политический кризис в Латвии углубляется: некоторые эксперты считают, что Андрис Кулбергс почти не имеет шансов собрать новое правительство. Главная проблема — конкурирующие партии не хотят уступать власть и должности.
По мнению политолога Иветы Кажоки, для того чтобы было сформировано правительство во главе с кандидатом на пост премьер-министра Андрисом Кулбергсом (AS), должно произойти чудо.
Она выразила мнение, что Кулбергс не сможет сформировать правительство не потому, что у него отсутствуют необходимые качества и навыки, а потому, что у потенциальных партнеров нет интереса к такой коалиции, к тому же это взаимно конкурирующие партии.
Также, например, независимо от того, какая коалиция будет создана, для «Нового Единства» и Союза зеленых и крестьян (ZZS) это ухудшило бы положение этих политических сил в отношении занимаемых должностей.
«Желание сохранить нынешние посты станет для них аргументом, почему не следует давать преимущества конкурентам», — добавила Кажока.
Она указала, что таким образом трудно найти политическую логику, при которой Кулбергсу удалось бы сформировать коалицию, и соответственно президенту страны снова придется проводить переговоры с представленными в Сейме силами и искать нового кандидата на пост премьер-министра.
«Ну, я бы сказала, что должно произойти чудо, чтобы сформировать коалицию», — подчеркнула эксперт, одновременно добавив, что иногда чудеса все же случаются.
Кажока также отметила, что остается вопрос, выйдет ли Кулбергс из этого процесса как неудачливый формирователь правительства, которому «все ставили палки в колеса», или же станет политиком с потенциалом на будущее.
Как уже сообщалось, президент страны Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства депутату «Объединенного списка» Кулбергсу, который заявил, что Латвии сейчас нужна не техническая, а полноценная дееспособная коалиция. По его словам, у партий есть десять дней, чтобы показать прогресс, а ключевыми задачами должны стать безопасность, бюджет, выборы и борьба с коррупцией.