Политолог: только чудо поможет Кулбергсу сформировать новое правительство
Политолог Ивета Кажока.
LETA / Otkrito.lv

Политический кризис в Латвии углубляется: некоторые эксперты считают, что Андрис Кулбергс почти не имеет шансов собрать новое правительство. Главная проблема — конкурирующие партии не хотят уступать власть и должности.

По мнению политолога Иветы Кажоки, для того чтобы было сформировано правительство во главе с кандидатом на пост премьер-министра Андрисом Кулбергсом (AS), должно произойти чудо.

Она выразила мнение, что Кулбергс не сможет сформировать правительство не потому, что у него отсутствуют необходимые качества и навыки, а потому, что у потенциальных партнеров нет интереса к такой коалиции, к тому же это взаимно конкурирующие партии.

Также, например, независимо от того, какая коалиция будет создана, для «Нового Единства» и Союза зеленых и крестьян (ZZS) это ухудшило бы положение этих политических сил в отношении занимаемых должностей.

«Желание сохранить нынешние посты станет для них аргументом, почему не следует давать преимущества конкурентам», — добавила Кажока.

Она указала, что таким образом трудно найти политическую логику, при которой Кулбергсу удалось бы сформировать коалицию, и соответственно президенту страны снова придется проводить переговоры с представленными в Сейме силами и искать нового кандидата на пост премьер-министра.

«Ну, я бы сказала, что должно произойти чудо, чтобы сформировать коалицию», — подчеркнула эксперт, одновременно добавив, что иногда чудеса все же случаются.

Кажока также отметила, что остается вопрос, выйдет ли Кулбергс из этого процесса как неудачливый формирователь правительства, которому «все ставили палки в колеса», или же станет политиком с потенциалом на будущее.

