"Вы используете ситуацию": Кулбергс обвинил участников рынка в наживе на дорогих тарифах
Малые игроки не могут существенно повлиять на общую цену тепла в Риге, заявил в парламентской следственной комиссии по расследованию удорожания теплоснабжения в Риге ее председатель Андрис Кулбергс.
Представитель Рижской ассоциации устойчивого теплоснабжения Янис Тимма на заседании комиссии отметил, что публично звучали разные утверждения. Одно из них — что из-за независимых участников рынка тарифы выше. Он указал, что в среднем тариф независимых производителей был ниже по сравнению, например, с тарифами, которые предлагало АО Latvenergo.
Тимма раскритиковал закупочные процедуры, которые, по его словам, позволяют покупать дороже. Он подчеркнул, что цены можно снизить, приведя в порядок систему закупок. По его словам, необходимы изменения в Законе об энергетике, который допускает такую ситуацию. Представитель ассоциации добавил, что в законе следует закрепить требование: оператор теплоснабжения должен использовать самые дешевые возможности.
В свою очередь Кулбергс на заседании отметил, что малые игроки не могут «настолько сильно» влиять на общую цену тепла, хотя способны заработать на существующей ситуации. Кулбергс также подчеркнул, что тепло дешевле не только в Эстонии и Литве, но и в других городах Латвии. По его словам, нынешние условия позволяют всем участникам рынка в Риге предлагать более высокую цену, чем в других местах.
«Мы приходим к ситуации, когда вы используете ситуацию», — критически заявил политик.
Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года парламентарии создали парламентскую следственную комиссию, чтобы проанализировать причины удорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанные с этим риски энергетической безопасности.
Решение о создании комиссии предусматривает, что в течение шести месяцев она должна оценить ряд вопросов, в том числе эффективность закупок тепловой энергии, использование остаточного тепла, влияние на окружающую среду, обоснованность государственной поддержки, качество управления, а также процедуры отбора членов правления и совета АО Rīgas siltums и АО Latvenergo.
Комиссия должна выяснить, существуют ли системные недостатки, которые способствуют удорожанию и угрожают энергетической безопасности в будущем, говорится в решении о создании парламентской следственной комиссии.