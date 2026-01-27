"Вы используете ситуацию": Кулбергс обвинил участников рынка в наживе на дорогих тарифах

В свою очередь Кулбергс на заседании отметил, что малые игроки не могут «настолько сильно» влиять на общую цену тепла, хотя способны заработать на существующей ситуации. Кулбергс также подчеркнул, что тепло дешевле не только в Эстонии и Литве, но и в других городах Латвии. По его словам, нынешние условия позволяют всем участникам рынка в Риге предлагать более высокую цену, чем в других местах.