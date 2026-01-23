Ратниекс подсказал, как не сойти с ума от январских счетов: плату за отопление предлагают растянуть до следующего сезона
Учитывая холодный январь, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс призывает муниципальные общества капитала не применять штрафные проценты к задержанным платежам жителей за отопление за январь этого года.
Такое решение касалось бы муниципальных предприятий — Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas nami, Rīgas siltums и Rīgas ūdens. Жители получили бы счета за январь, но смогли бы оплачивать их по частям до начала следующего отопительного сезона — без начисления штрафных процентов за просрочку.
«Учитывая, что январь — один из самых холодных месяцев последних лет, я обсудил с исполнительным директором Рижского самоуправления Янисом Ланги возможность для муниципальных предприятий не применять штрафы по январским счетам за отопление, а позволить жителям погасить неоплаченную сумму до начала следующего отопительного сезона. Это способ, которым мы как самоуправление можем поддержать жителей в ситуации, когда растет потребление тепловой энергии для отопления жилья», — отметил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
С учетом финансовой ситуации самоуправлений он призывает государство действовать активнее и найти возможность внедрить аналогичные механизмы государственной поддержки, как во время Covid-19 и в первый год войны в Украине, когда государство частично компенсировало жителям счета за отопление. Кроме того, он также призывает государство соответствующим образом распределить платежи за услуги ТЭЦ-2 при производстве тепловой энергии — по аналогии с тем, как это самоуправление планирует сделать для своих жителей.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что министр экономики созывает экстренное заседание: "Государство не оставит людей один на один с высокими счетами".