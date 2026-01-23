Ратниекс подсказал, как не сойти с ума от январских счетов: плату за отопление предлагают растянуть до следующего сезона

С учетом финансовой ситуации самоуправлений он призывает государство действовать активнее и найти возможность внедрить аналогичные механизмы государственной поддержки, как во время Covid-19 и в первый год войны в Украине, когда государство частично компенсировало жителям счета за отопление. Кроме того, он также призывает государство соответствующим образом распределить платежи за услуги ТЭЦ-2 при производстве тепловой энергии — по аналогии с тем, как это самоуправление планирует сделать для своих жителей.