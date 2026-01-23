Министр экономики созывает экстренное заседание: "Государство не оставит людей один на один с высокими счетами"
Министр экономики Латвии Виктор Валайнис, учитывая низкие температуры этой зимой и ожидаемый рост расходов домохозяйств на отопление, предлагает незамедлительно созвать внеочередное заседание Государственного центра энергетического кризиса, чтобы найти эффективные решения по поддержке жителей.
Министр поручил Министерству экономики связаться с Государственным центром энергетического кризиса, чтобы заседание было созвано в ближайшее время.
«Согласно информации AS Rīgas siltums, январь 2026 года в Латвии был самым холодным за последние 15 лет и вторым самым холодным за последние 30 лет с момента существования предприятия. Это напрямую повлияло на потребление теплоэнергии и приведет к существенно более высоким счетам за отопление для домохозяйств. В таких условиях необходимы скоординированные действия на уровне государства, которые обеспечит созыв внеочередного заседания Государственного центра энергетического кризиса. В такую погоду наш долг — действовать быстро и ответственно. Люди должны быть уверены, что государство не оставит их один на один с чрезмерной нагрузкой счетов», — подчеркнул Валайнис.
В Минэкономики отмечают, что резко выросшая платежная нагрузка вызывает серьезные опасения относительно способности жителей рассчитываться за коммунальные услуги в зимние месяцы. Формат внеочередного заседания, по оценке министерства, позволит оперативно оценить ситуацию и одновременно принять решения о мерах поддержки, чтобы снизить нагрузку высоких счетов на домохозяйства.