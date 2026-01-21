Нынешний январь является самым холодным за 15 лет: как это влияет на счета за отопление
С понижением температуры наружного воздуха в январе прогнозируется, что в январе этого года рижане израсходуют на отопление и подготовку горячей воды около 639 тыс. МВт·ч тепловой энергии — это на 59% больше, чем в предыдущем месяце, в декабре, когда потребление составило 399,9 тыс. МВт·ч. На данный момент потребление тепловой энергии составляет 382 тыс. МВт·ч.
Средняя температура наружного воздуха в декабре 2025 года была +2,8°C, тогда как прогноз средней наружной температуры на январь этого года — −7,6°C. На данный момент январь этого года имеет самую низкую среднюю наружную температуру за последние 15 лет, то есть является самым холодным январем за 15 лет, а также вторым самым холодным январем за всю историю существования AS RĪGAS SILTUMS.
На потребление тепловой энергии влияет температура наружного воздуха, а также техническое состояние здания — утепление крыши, стен, чердака и подвальных помещений, состояние окон и дверей, привычки жителей — закрываются ли двери в подъездах, какая выбрана температура воздуха в помещениях и температура горячей воды в доме. Выбранный тепловой режим настраивается в автоматизированных индивидуальных тепловых узлах здания и определяется владельцем/управляющим дома по согласованию с собственниками квартир.
Расходы на отопление ниже до 60% в домах, где комплексно проведены мероприятия по повышению энергоэффективности — утепление ограждающих конструкций, замена окон, создание системы вентиляции с рекуперацией, реновация систем отопления и горячего водоснабжения, приведение в порядок подъездов. Чтобы предотвратить замерзание трубопроводов, рекомендуется проверить, закрыты ли окна и двери в подъездах, на чердаках и в подвалах. Особое внимание следует уделить общим и вспомогательным помещениям, где риск замерзания при экстремально низких температурах наиболее высок.
Жители могут узнать потребление тепловой энергии своего дома на сайте AS RĪGAS SILTUMS в разделе Iedzīvotājiem, далее — Patēriņa salīdzinājums.