Нынешний январь является самым холодным за 15 лет: как это влияет на счета за отопление

Средняя температура наружного воздуха в декабре 2025 года была +2,8°C, тогда как прогноз средней наружной температуры на январь этого года — −7,6°C. На данный момент январь этого года имеет самую низкую среднюю наружную температуру за последние 15 лет, то есть является самым холодным январем за 15 лет, а также вторым самым холодным январем за всю историю существования AS RĪGAS SILTUMS.