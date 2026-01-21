Латвийцы жалуются на пустые магазины: купить брикеты и гранулы стало почти невозможно
Из-за холодной погоды в Латвии резко вырос спрос на отопительные гранулы и брикеты, что привело к критической ситуации на рынке. В настоящее время спрос на этот вид топлива значительно превышает предложение, из-за чего образовался большой дефицит и длинные очереди покупателей.
Ситуация с доступностью топлива стала одной из главных тем в социальных сетях. Жители со всей Латвии сообщают о пустых полках в крупнейших сетях магазинов стройматериалов.
Санита, жительница Риги: «Я поехала в ближайший магазин стройматериалов, где сотрудница сразу сказала: если я приехала за гранулами или брикетами, могу ехать искать в другом месте — все распродано. Таких, как я, там было много: машины кружили и уезжали. Я буквально занялась “охотой” за гранулами».
Опрошенные 360 Ziņas производители подтверждают: спрос вырос настолько резко, что склады буквально опустели. Производственный процесс занимает время, и заводы не могут за один день нарастить объемы, чтобы удовлетворить внезапный пик спроса.
Текущие ограничения на рынке:
- Очереди и ожидание: например, на производстве в Инчукалнсе запись сейчас — на конец февраля.
- Лимиты на покупку: чтобы обеспечить топливом как можно больше домохозяйств и бороться с перекупщиками, производители ограничивают объем продаж — часто это лишь 20–30 мешков на одного человека.
Эксперты призывают жителей сохранять терпение и заранее планировать запасы топлива, а также предупреждают не попадаться на мошеннические объявления в интернете, которые обещают немедленную доставку по неадекватно высоким ценам. Ситуация может стабилизироваться только с наступлением более весенней погоды.