Экономия - до 50%: населению Латвии рассказали, как уменьшить счета в эти холодные дни

Термостаты и умные системы отопления позволяют индивидуально регулировать температуру в каждом помещении, подстраивая ее под повседневные привычки и использование комнат. В наиболее часто используемых помещениях, например в гостиной, рекомендуется поддерживать температуру 20–21 °C, тогда как в помещениях с кратковременным пребыванием, например в коридорах, подсобных помещениях или кладовых, температуру можно снизить. С помощью умных систем отопления или других решений можно также уменьшать температуру во всех помещениях, например ночью или во время отсутствия дома. Даже снижение температуры на 1 °C может сократить расходы на отопление примерно на 5–6 %.