Экономия - до 50%: населению Латвии рассказали, как уменьшить счета в эти холодные дни
Опрос банка Citadele показал, что 67 % населения активно ищут способы сократить повседневные расходы. Как снизить расходы на отопление и электроэнергию уже в этом отопительном сезоне?
Берегите тепло!
Сокращение теплопотерь возможно за счет закрытия дверей в менее отапливаемые помещения, уплотнения щелей в окнах и дверях, а также утепления балкона или лоджии. В более старых квартирах тепло часто теряется и через полы, особенно на первых этажах. Ковры, жалюзи и более плотные шторы, при условии что они не закрывают радиаторы, помогают удерживать тепло.
Радиаторы работают наиболее эффективно, если им ничто не мешает. Плотные шторы следует поднимать на подоконник, а мебель отодвигать дальше от радиаторов.
Термостаты и умные системы отопления позволяют индивидуально регулировать температуру в каждом помещении, подстраивая ее под повседневные привычки и использование комнат. В наиболее часто используемых помещениях, например в гостиной, рекомендуется поддерживать температуру 20–21 °C, тогда как в помещениях с кратковременным пребыванием, например в коридорах, подсобных помещениях или кладовых, температуру можно снизить. С помощью умных систем отопления или других решений можно также уменьшать температуру во всех помещениях, например ночью или во время отсутствия дома. Даже снижение температуры на 1 °C может сократить расходы на отопление примерно на 5–6 %.
Будьте умнее
Освещение составляет около 10 % общего потребления электроэнергии. Для снижения потребления электроэнергии в дневное время рекомендуется использовать естественный свет, например по возможности размещать рабочее место у окна при работе из дома. Вечером же стоит выбирать LED-лампы, так как они потребляют до 80 % меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, и служат значительно дольше.
Телевизоры, компьютеры, зарядные устройства, электрические чайники и кофемашины создают лишние расходы, если не отключаются от электросети, когда не используются. Например, зарядное устройство для телефона, оставленное в розетке без подключенного устройства, за год может потребить около 0,9–4,4 кВт·ч электроэнергии. Хотя этот объем кажется небольшим, при наличии нескольких устройств суммарное потребление может быть существенным. Простым и эффективным решением является использование розеток с выключателем или умных розеток.
Часть жителей использует электроэнергию также для отопления жилья и нагрева воды, и в таких случаях продуманное использование электричества особенно важно. Рекомендуется учитывать рыночные цены на электроэнергию, которые, как правило, указываются по часам. Используя электроэнергию преимущественно в те часы, когда она дешевле, можно сократить счет за электричество вплоть до половины.
