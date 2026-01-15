Жителям Латвии объяснили, что даже договор с фиксированным тарифом не спасет их от роста цен на электроэнергию

А что с ценами? В 2025 году на электроэнергетической бирже в Латвии было зафиксировано 178 часов с отрицательными ценами на электроэнергию, что позволило домохозяйствам с договорами с переменной ценой сократить расходы на электроэнергию. Средняя биржевая цена электроэнергии в 2025 году составила 85,73 евро за МВт·ч, что на 2% ниже, чем в 2024 году, при этом предложения с фиксированной ценой для домохозяйств продолжали снижаться. В первые девять месяцев 2025 года цена электроэнергии составляла 11,5 цента за кВт·ч, тогда как в 2024 году она была 13 центов за кВт·ч, а в 2023 году — 16,6 цента за кВт·ч.