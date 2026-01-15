Жителям Латвии объяснили, что даже договор с фиксированным тарифом не спасет их от роста цен на электроэнергию
Министерство климата и энергетики, подводя итоги 2025 года, предупредило жителей Латвии: даже договор с фиксированным тарифом на электроэнергию не является гарантией защиты от роста цен в будущем. Хотя в прошлом году ситуация на рынке была относительно благоприятной, а некоторые потребители даже смогли сэкономить, долгосрочные изменения биржевых цен неизбежно отразятся на стоимости электроэнергии после окончания срока действия текущих договоров.
«Важнейшим событием прошлого года в энергетическом секторе стран Балтии стало профессионально проведенное присоединение к европейской энергосистеме с одновременным отключением от системы BRELL, что оставило в прошлом последнее значимое советское наследие в энергетике. Несмотря на неоднократные попытки посеять панику из-за возможных перебоев с электроэнергией, резкого роста цен и других выдумок так называемых доброжелателей, переключение прошло строго по плану», — отмечает Министерство.
А что с ценами? В 2025 году на электроэнергетической бирже в Латвии было зафиксировано 178 часов с отрицательными ценами на электроэнергию, что позволило домохозяйствам с договорами с переменной ценой сократить расходы на электроэнергию. Средняя биржевая цена электроэнергии в 2025 году составила 85,73 евро за МВт·ч, что на 2% ниже, чем в 2024 году, при этом предложения с фиксированной ценой для домохозяйств продолжали снижаться. В первые девять месяцев 2025 года цена электроэнергии составляла 11,5 цента за кВт·ч, тогда как в 2024 году она была 13 центов за кВт·ч, а в 2023 году — 16,6 цента за кВт·ч.
Все пока хорошо, однако, министерство напоминает о следующем: хотя биржевые цены не влияют на пользователей, заключивших договоры с фиксированной ценой, изменения биржевых цен имеют для них значение в более длительной перспективе.
"Если цена электроэнергии на бирже длительное время остается выше или ниже, по окончании срока действия договора с фиксированной ценой торговец предложит новую цену. Например, если биржевые цены снизились, следующий договор с фиксированной ценой также может оказаться дешевле", - отмечает министерство.
Ну и, конечно, наоборот - если цена на бирже пойдет вверх, можно быть совершенно спокойным - продавец электричества это подорожание потом не забудет включить в стоимость фиксированного тарифа.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Латвии изменили систему торговли электроэнергией, что должно повлиять на счета для потребителей.