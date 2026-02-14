Деньги и платежи будут доступны: у Латвии лучшая готовность финансовой системы к "часу Х" в Балтии
Заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле заявила, что финансовая система страны готова к кризисным сценариям.
Готова ли финансовая система Латвии к возможным кризисам и так называемому «часу Х»? На этот вопрос в эфире программы «Dienas personība» на телеканале TV24 ответила заместитель президента Банк Латвии Санта Пургайле.
По ее словам, вопрос готовности финансового сектора к различным кризисным сценариям уже подробно обсужден с коммерческими банками. В стране реализован отдельный проект, направленный на обеспечение доступности критически важных финансовых услуг в условиях разных кризисов.
Пургайле подчеркнула, что на фоне геополитической нестабильности и неопределенности особое внимание уделяется непрерывности работы банков — чтобы жители имели постоянный доступ к своим средствам, платежам, кредитам и другим базовым услугам.
По ее оценке, в настоящее время в Латвии действует лучший в странах Балтии регуляторный режим в этой сфере, а уровень готовности финансовой системы — самый высокий в регионе. Четыре крупнейших банка страны полностью пересмотрели и усилили свою систему устойчивости. Они четко определили алгоритмы действий на случай кризиса, чтобы даже в чрезвычайной ситуации населению были доступны основные услуги, включая безналичные расчеты и получение наличных денег.