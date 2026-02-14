Деньги и платежи будут доступны: у Латвии лучшая готовность финансовой системы к "часу Х" в Балтии

По ее оценке, в настоящее время в Латвии действует лучший в странах Балтии регуляторный режим в этой сфере, а уровень готовности финансовой системы — самый высокий в регионе. Четыре крупнейших банка страны полностью пересмотрели и усилили свою систему устойчивости. Они четко определили алгоритмы действий на случай кризиса, чтобы даже в чрезвычайной ситуации населению были доступны основные услуги, включая безналичные расчеты и получение наличных денег.