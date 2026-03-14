Гулять так гулять! Каждый третий житель Латвии готов спустить больше 1000 евро на отдых
Пока эксперты спорят о кризизе и инфляции, латвийцы, похоже, решили, что лучший способ спасти нервы — это хорошенько отдохнуть.
Свежий опрос банка Luminor выяснил, что почти треть жителей страны (30%) в этом году планируют потратить на развлечения и путешествия сумму, превышающую 1000 евро. Похоже, девиз «живем один раз» официально стал главным финансовым трендом сезона.
Впрочем, не всё уходит на авиабилеты и коктейли у бассейна. Список приоритетов латвийцев выглядит так: если не море, то ремонт или зубы. Обустройство семейного гнезда — второй по популярности пункт расходов, который выбрали 27% опрошенных. Особенно активно за дрели и дизайн интерьеров хватаются те, кому от 30 до 39 лет.
Интересно, что гендерный и географический факторы тоже играют роль. Женщины и люди постарше чаще закладывают в бюджет визиты к врачам, диагностику и стоматологию — на здоровье планирует потратиться почти каждый пятый. А вот мужчины и жители регионов за пределами Риги верны классике: 17% респондентов готовят деньги на покупку или ремонт автомобиля.
Конечно, праздник жизни затронет не всех. Каждый четвертый латвиец (25%) признался, что никаких крупных покупок или вложений в этом году вообще не планирует. Еще 10% просто не уверены в своих финансах, что намекает либо на пустые кошельки, либо на отсутствие четкого плана.
Как отмечает финансовый эксперт Luminor Екатерина Зинич, финансовая безопасность во многом зависит от того, насколько продуманы наши траты. Опыт показывает, что ремонт часто становится поводом для потребительского кредита, особенно у молодежи. Но жизнь коварна: поломка машины или внезапная зубная боль могут свалиться как снег на голову. Именно поэтому эксперты неустанно твердят о «финансовой подушке», чтобы спонтанный отпуск или вынужденный ремонт не пробили в бюджете невосполнимую брешь.
А на что в этом году планируете потратить лишнюю тысячу евро вы? Инвестируете в новые виниры или всё-таки махнете в теплые края?