Президент Латвии посетил спектакль в Рижском русском театре Чехова и поделился впечатлениями
Президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил премьерный спектакль "Болдерая" в Рижском русском театре Михаила Чехова и поделился впечатлениями в соцсетях.
В пятницу вечером глава государства опубликовал комментарий после просмотра постановки. «Гиперболизированная, но интересная жизнь вне пузырей социальных сетей в спектакле "Болдерая" в Рижском русском драматическом театре имени Михаила Чехова. Мощная актерская игра и постановка, спасибо!» — написал президент.
Пост Ринкевича привлек внимание к новой постановке театра, премьера которой состоялась 27 февраля. Спектакль создан по пьесе латвийского драматурга Юстине Клявы и поставлен режиссером Элмарсом Сеньковсом. Постановка представляет собой комическую районную мелодраму в двух частях.
Сюжет разворачивается вокруг свадьбы двух молодых людей, которая проходит в одном из лучших кабачков некоего рижского района. Праздничный вечер постепенно превращается в бурю эмоций: за блестящим фасадом торжества сталкиваются прошлое и настоящее, всплывают давние обиды, неразрешенные вопросы и чувства, которые, казалось, давно остались в прошлом.
Пока молодожены с надеждой смотрят в будущее, гости используют редкую встречу, чтобы выяснить отношения. Атмосфера праздника постепенно накаляется, и вечер, начавшийся с тостов и танцев, балансирует между комедией и драмой.
Гости премьеры спектакля "Болдерая" в Театре Чехова (27.02.26)
Как отмечает режиссер Элмарс Сеньковс, «Болдерая» в спектакле — скорее условный выбор места действия. Подобная история могла бы произойти в любом районе Риги или Латвии. По его словам, важной задачей постановки было показать, способны ли герои брать ответственность за свои поступки или предпочитают безразличие и молчание.
Драматург Юстине Клява подчеркивает, что спектакль задуман так, чтобы любой житель Риги — независимо от социального положения или этнической принадлежности — мог узнать себя в одном из персонажей. В структуре героев представлены разные слои общества.
Над постановкой работала большая творческая команда. В нее вошли драматург Юстине Клява, сценограф Адрианс Томс Кулпе, композитор Эдгарс Макенс, художники по костюмам Фелицита Гага и Алиса Онтенсоне, художник по свету Оскарс Паулиньш, переводчик Лина Овчинникова, ассистент режиссера Сергей Смыков и помощник режиссера Светлана Воронецкая.
В спектакле задействованы актеры Театра Чехова Екатерина Фролова, Элина Барткевич, Евгений Черкес, Володимир Гориславец, Александр Маликов, Вероника Плотникова, Наталия Живец, Максим Бусел, Шамиль Хаматов, Иван Стрельцов, Галина Российская или Татьяна Лукашенкова, Татьяна Гуревич, Анатолий Фечин и Дмитрий Егоров, а также приглашенные артисты Дарта Цируле и Сергей Смыков.