Рига прощается с советскими лифтами: как RNP переходит на европейские стандарты

Однако главной проблемой стал дефицит запчастей. Раньше лифты чинили компонентами из Беларуси, но теперь закупать их напрямую невозможно. Детали приходится везти из Италии или Турции, и они часто несовместимы со старыми узлами. В итоге замена только одного электронного блока управления для старого лифта может обойтись примерно в 10 000 евро, так как менять его приходится целиком. Чтобы избежать простоев, RNP изменило схему работы: сейчас обслуживание ведут три независимые сертифицированные компании вместо одного подрядчика, как это было раньше.