Рига прощается с советскими лифтами: как RNP переходит на европейские стандарты
Крупнейшее муниципальное домоуправление столицы Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) проводит масштабную модернизацию лифтового хозяйства в рижских многоэтажках. Как рассказал в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Марис Озолиньш, латать старые подъемники советского периода больше нет экономического смысла из-за дефицита деталей и их высокой стоимости.
В чем главная проблема старых лифтов?
Сегодня под управлением RNP находится около 1000 лифтов, значительная часть из которых была установлена еще в советское время. Безопасность оборудования контролируется строго: технический осмотр проводится дважды в месяц, а раз в год каждый лифт проходит углубленную проверку. Если выявляется риск, подъемник сразу останавливают для ремонта.
Однако главной проблемой стал дефицит запчастей. Раньше лифты чинили компонентами из Беларуси, но теперь закупать их напрямую невозможно. Детали приходится везти из Италии или Турции, и они часто несовместимы со старыми узлами. В итоге замена только одного электронного блока управления для старого лифта может обойтись примерно в 10 000 евро, так как менять его приходится целиком. Чтобы избежать простоев, RNP изменило схему работы: сейчас обслуживание ведут три независимые сертифицированные компании вместо одного подрядчика, как это было раньше.
Пять европейских брендов для советских шахт
RNP провело переговоры с ведущими производителями, которые готовы устанавливать новые современные лифты в старые советские шахты. В список вошли пять европейских компаний: Kone, Schindler, Metron, Otis и MP Lifts.
Первый пилотный проект уже реализован в Пурвциемсе на Варавикснес гатве в рамках полной реновации дома. Главное преимущество новых лифтов — они тихие, энергоэффективные и ломаются в разы реже. Кроме того, при монтаже инженерам удается расширить дверной проем, благодаря чему в лифт теперь можно заехать с детской коляской или на инвалидном кресле, что раньше было невозможно.
Цена вопроса и как проходит закупка
Замена одного стандартного лифта обходится в среднем от 50 000 до 60 000 евро. Для снижения финансовой нагрузки жители могут использовать программу государственного финансового института Altum, которая позволяет покрыть до 40% от стоимости работ. Также можно оформить кредит, а сами производители лифтов готовы делить платежи на долгий период. На данный момент заявки на замену подали еще 15 домов (всего планируется заменить около 30 лифтов).
Поскольку при участии в программе Altum каждый дом обязан самостоятельно выбирать строителей и подписывать договоры, RNP не может сделать одну централизованную закупку на всю Ригу. Однако домоуправление создает систему, в которой жильцам будут доступны несколько заранее проверенных и оцененных предложений от европейских производителей. Это упростит выбор как для участников программы Altum, так и для домов, которые решат менять лифт за счет обычного кредита.