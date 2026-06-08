"Пусть заглянет в ящик стола": Пуце дал неожиданный совет новому премьеру

Председатель Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Айва Виксна («Объединенный список») во многом согласилась с этой позицией. По ее мнению, государство не должно заниматься предпринимательской деятельностью. «Да, в Латвии государственное вмешательство велико. У нас около 70 государственных и муниципальных предприятий. Мы уже говорили об этом, и господин Кулбергс согласен, что необходимо провести ревизию. Никто этого не оспаривает. Это будет сделано», — сказала Виксна.