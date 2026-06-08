"Пусть заглянет в ящик стола": Пуце дал неожиданный совет новому премьеру
В Латвии вновь разгорелся спор о роли государства в экономике. Политик Юрис Пуце заявил, что число государственных и муниципальных предприятий растет, а новому премьеру посоветовал поискать в кабинете «список Кариньша», якобы спрятанный в ящике стола.
Государственное участие в экономике Латвии не сокращается, а, напротив, продолжает расти. Такое мнение в эфире предвыборной дискуссии TV24 «Поговорим откровенно!» высказал председатель партии «Для развития Латвии» Юрис Пуце.
По его словам, государственные и муниципальные предприятия занимают все большую долю экономики, что нельзя считать положительной тенденцией.
«Предприниматели стремятся к большей прибыли, а создание конкуренции является обязанностью государства. Но практика показывает, что государственные и муниципальные предприятия занимают все большую часть экономики, и мы ни от одного не можем избавиться», — отметил политик.
В качестве примера Пуце привел муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks, вокруг которого, по его словам, уже много лет продолжаются споры.
«Мы десять лет обсуждаем, нужен или не нужен Риге Rīgas namu pārvaldnieks, и до сих пор не можем ответить на этот вопрос. В Таллине такой системы управления нет, а нам она почему-то нужна!» — заявил он.
Председатель Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Айва Виксна («Объединенный список») во многом согласилась с этой позицией. По ее мнению, государство не должно заниматься предпринимательской деятельностью. «Да, в Латвии государственное вмешательство велико. У нас около 70 государственных и муниципальных предприятий. Мы уже говорили об этом, и господин Кулбергс согласен, что необходимо провести ревизию. Никто этого не оспаривает. Это будет сделано», — сказала Виксна.
Она подчеркнула, что экономике необходима здоровая экосистема, в которой есть место крупным, средним и малым компаниям, а одной из главных проблем для небольшого бизнеса остается бюрократия.
Особое внимание в ходе дискуссии привлекло заявление Пуце о бывшем премьер-министре Кришьянисе Кариньше. Политик намекнул, что еще во времена его правительства был подготовлен анализ государственных предприятий, который так и не был реализован.
«У меня есть конкретный совет для Кулбергса, который я сейчас передаю через Айву: пусть новый премьер найдет тот список с оценкой предприятий, который когда-то Кариньш положил в ящик своего стола. Пусть господин Кулбергс посмотрит в своем кабинете, который сейчас всем показывает. Возможно, этот список до сих пор лежит где-то в ящике», — сказал Пуце.