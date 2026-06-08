Неприглядное закулисье сказки: актрисы Диснейленда жалуются на домогательства посетителей
Сказочная атмосфера популярных семейных парков развлечений скрывает неприятную реальность: бывшие исполнительницы ролей диснеевских принцесс рассказали о домогательствах со стороны посетителей.
Несколько бывших сотрудниц Диснейленда рассказали британскому изданию Daily Mail о неприятном опыте работы в знаменитом парке развлечений. По словам женщин, во время выступлений в образах сказочных принцесс им регулярно приходилось сталкиваться с двусмысленными замечаниями, непристойными жестами и сексуальными домогательствами со стороны посетителей.
Одной из собеседниц издания стала Алиса Клинзинг, которая на протяжении семи лет работала в калифорнийском Диснейленде, исполняя роли Эльзы, Золушки, Русалочки Ариэль и Спящей красавицы. По ее словам, один из инцидентов оказался особенно шокирующим.
«Один из посетителей обнял меня, а затем начал нюхать от плеча до самого уха, при этом его губы касались моей кожи. После этого он прошептал мне на ухо, что видит обо мне непристойные сны», — рассказала женщина.
Как утверждает Клинзинг, на этом мужчина не остановился. По ее словам, он попытался залезть под юбку актрисы и расстегнуть молнию на костюме. Бывшая сотрудница заявила, что немедленно сообщила о случившемся руководству парка, однако, по ее словам, никаких мер принято не было.
О регулярных непристойных комментариях со стороны посетителей рассказала и Хантер Хааг, которая в разные годы исполняла роли Белль и Рапунцель.
По словам бывших сотрудниц, уровень навязчивого внимания со стороны мужчин зачастую зависит от костюма персонажа. Чем более открытым является наряд, тем чаще актрисы сталкиваются с неподобающим поведением гостей.
Особенно часто, как утверждают женщины, объектом домогательств становятся исполнительницы роли Русалочки Ариэль, поскольку костюм персонажа включает лишь бюстгальтер в виде ракушек.
После появления этих заявлений компания Disney выступила с официальным комментарием. В компании подчеркнули, что безопасность посетителей и сотрудников остается главным приоритетом. Также в Disney заявили, что не будут терпеть никакого неприемлемого или непристойного поведения в своих парках развлечений.