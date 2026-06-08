По увлечениям можно вычислить знак зодиака: как отдыхают разные представители гороскопа

Близнецы бесконечно любопытны, и в качестве хобби они обожают возиться с механизмами. Им нравится разбирать вещи на части и собирать их обратно. Представители этого знака любят что-то мастерить по мелочи и могут специально сломать предмет просто ради того, чтобы его починить.