Европейский футбольный союз объявил о своем решении относительно российских команд
Европейский футбольный союз (УЕФА) официально продлил отстранение российских клубов от участия в еврокубках в сезоне-2026/27. Команды из РФ пропустят уже пятый подряд розыгрыш международных клубных турниров.
Россия занимала 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и должна была делегировать представителей в квалификационные раунды еврокубков. После исключения российских команд их места перераспределяются между другими национальными ассоциациями.
Согласно предварительным расчетам, от этого решения выиграют несколько стран. В частности, чемпион Украины начнет выступление в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда вместо первого. Аналогичное повышение в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций получат обладатели кубков Дании, Казахстана, Фарерских островов, Мальты, Северной Ирландии, Литвы и Лихтенштейна.
Президент УЕФА Александер Чеферин ранее заявлял, что санкции против взрослых российских команд будут действовать до окончания войны и восстановления мира. Поэтому в документах организации продолжает использоваться формулировка "до дальнейшего уведомления".
Российский футбольный союз сохраняет членство в УЕФА и ФИФА, однако сборные и клубы РФ не допущены к официальным международным соревнованиям, включая отборочные турниры чемпионатов мира и Европы. В результате победители чемпионата России остаются без возможности выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
В 2023 году УЕФА пытался вернуть юношеские сборные в свои турниры, однако нарвался на жесткую реакцию. Более 10 стран пригрозили бойкотом, и идея была свернута.
Однако, как ранее сообщал Otkrito.lv, в других видах спорта ситуация иная - уже шестая федерация недавно разрешила россиянам выступать под своим флагом в международных соревнованиях.