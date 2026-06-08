Европейский футбольный союз объявил о своем решении относительно российских команд

Российский футбольный союз сохраняет членство в УЕФА и ФИФА, однако сборные и клубы РФ не допущены к официальным международным соревнованиям, включая отборочные турниры чемпионатов мира и Европы. В результате победители чемпионата России остаются без возможности выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.