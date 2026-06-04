Укол в спину: уже шестая спортивная федерация разрешила россиянам выступать под своим флагом

Российских и белорусских спортсменов отстранили от международных турниров в 2022 году из-за полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Спустя год федерации начали допускать россиян и белорусов к соревнованиям, но только в нейтральном статусе — без флага и гимна. В конце 2025 года Международный олимпийский комитет вновь смягчил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов. Однако в наиболее популярных видах спорта — футболе, хоккее, фигурном катании, биатлоне, легкой атлетике, баскетболе — полный запрет для россиян до сих пор сохраняется.