Укол в спину: уже шестая спортивная федерация разрешила россиянам выступать под своим флагом
Международная федерация фехтования разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах без ограничений — с флагом и гимном.
Как сообщает "Медуза", это уже шестая федерация по олимпийским видам спорта, которая полноценно допустила до соревнований спортсменов из России — как взрослых, так и юниоров. Также россиянам разрешено участвовать под национальным флагом в соревнованиях по дзюдо, тхэквондо, водных видах (плавание, открытая вода, синхронное плавание, прыжки в воду), борьбе (вольная, греко-римская и женская) и гимнастике (спортивная, художественная и прыжки на батуте).
Российских и белорусских спортсменов отстранили от международных турниров в 2022 году из-за полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Спустя год федерации начали допускать россиян и белорусов к соревнованиям, но только в нейтральном статусе — без флага и гимна. В конце 2025 года Международный олимпийский комитет вновь смягчил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов. Однако в наиболее популярных видах спорта — футболе, хоккее, фигурном катании, биатлоне, легкой атлетике, баскетболе — полный запрет для россиян до сих пор сохраняется.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что исполнительный совет Международного олимпийского комитета больше не рекомендует вводить ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях, регулируемых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий. Однако, последнее слово в этом вопросе все равно остается за федерациями.
Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) заявил о том, что не поддерживает и выражает разочарование решением исполкома МОК, которым отменяются ранее рекомендованные ограничения в отношении Беларуси и белорусских спортсменов на участие в международных соревнованиях с государственной символикой своей страны.
В ЛОК считают это неприемлемым отступлением от основополагающих принципов Олимпийской хартии в то время, когда война против Украины продолжается.