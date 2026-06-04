Во Франции отменили задержание управляющего Пакруойской усадьбой - он вернулся в Литву, теперь ждут его верблюда
Управляющий Пакруойской усадьбой Гедрюс Климкявичюс был освобожден из места содержания под стражей во Франции и уже вернулся в Литву. В ближайшее время из Франции в Литву также будет возвращен верблюд Бучкис, который после задержания предпринимателя и закрытия находящегося под его управлением замка Castel-Novel в департаменте Коррез был передан на верблюжью ферму на юго-западе Франции.
Согласно французскому законодательству, Гедрюс Климкявичюс подозревался в распоряжении имуществом компании, находящейся в процедуре банкротства, либо в его сокрытии. Подозрения в возможном незаконном присвоении имущества и последующее задержание возникли в момент, когда он пытался перевезти в Литву имущество, принадлежащее лично ему и литовским компаниям. Как руководитель компании Castel Novel, находящейся в процессе реструктуризации, Климкявичюс не был должным образом и своевременно проинформирован о том, что для подобных действий необходимо получить разрешение администратора по банкротству.
В ходе расследования, проводимого следственным судьей суда города Брив-ла-Гайард (Brive-la-Gaillarde), были представлены все необходимые документы, подтверждающие право собственности на имущество, а также соответствующие объяснения. После изучения всех материалов дела следственный судья 22 мая принял решение отменить меру пресечения в виде содержания под стражей. Поскольку доказательств умышленных преступных действий обнаружено не было, Климкявичюсу было разрешено свободно покинуть Францию и продолжить свою профессиональную деятельность. Кроме того, было разрешено вернуть имущество, доставленное из Литвы и использовавшееся для организации деятельности в замке Castel-Novel во Франции.
«Во Франции даже по относительно незначительным делам юридические процедуры могут занимать довольно продолжительное время. Как я уже отмечал ранее, задержание господина Климкявичюса для целей данного расследования было совершенно несоразмерной и беспрецедентной дискриминационной мерой. Он был допрошен еще в конце апреля, однако процесс затянулся из-за большого количества праздничных и выходных дней во Франции. Сейчас он освобожден. Расследование продолжается, однако мы будем добиваться полного снятия всех обвинений», — прокомментировал ситуацию представляющий интересы Климкявичюса во Франции адвокат Мажвидас Михалаускас.