Во Франции отменили задержание управляющего Пакруойской усадьбой - он вернулся в Литву, теперь ждут его верблюда

«Во Франции даже по относительно незначительным делам юридические процедуры могут занимать довольно продолжительное время. Как я уже отмечал ранее, задержание господина Климкявичюса для целей данного расследования было совершенно несоразмерной и беспрецедентной дискриминационной мерой. Он был допрошен еще в конце апреля, однако процесс затянулся из-за большого количества праздничных и выходных дней во Франции. Сейчас он освобожден. Расследование продолжается, однако мы будем добиваться полного снятия всех обвинений», — прокомментировал ситуацию представляющий интересы Климкявичюса во Франции адвокат Мажвидас Михалаускас.