Во Франции задержан владелец литовской Пакруойской усадьбы
Во Франции задержан литовский предприниматель и владелец Пакруойской усадьбы Гедрюс Климкявичюс, который в прошлом году приобрел замок Castel Novel в коммуне Варец департамента Коррез, сообщает портал Delfi.lt.
Во французских СМИ сообщалось, что гражданин Литвы подозревается в краже имущества из гостиницы и ресторана, находившихся в процессе реструктуризации. Климкявичюса подозревают в краже, фиктивном банкротстве и ненадлежащем использовании активов компании.
Издание Franceinfo.fr пишет, что Климкявичюс был задержан 20 марта. По информации местной прокуратуры, после 48 часов содержания в полиции предприниматель сейчас находится в тюрьме Тюль.
Как сообщает Francebleu.fr, он был задержан вместе с несколькими другими гражданами Литвы.
По имеющейся информации, мужчину задержали недалеко от его гостиницы и ресторана. В момент задержания он управлял грузовиком с литовскими номерными знаками.
У правоохранительных органов есть подозрения, что гражданин Литвы пытался вывезти на грузовике имущество предприятия, однако, как заявила прокуратура, он не имел права этого делать в связи с судебным решением о ликвидации компании.
Как сообщало Francebleu.fr, из-за серьезных финансовых трудностей 6 марта суд начал процедуру реструктуризации компании, управлявшей гостиницей и рестораном Климкявичюса. В день задержания предпринимателя — 20 марта — суд объявил о ликвидации компании.
Замок во Франции, который Климкявичюс приобрел в феврале 2025 года, был значительно отреставрирован как внутри, так и снаружи. Здание окружает парк площадью более 16 гектаров, а общая площадь помещений составляет 5500 квадратных метров. В декабре прошлого года там было организовано впечатляющее световое шоу, которое привлекло почти 70 тысяч посетителей.
Литовский деловой портал Verslo žinios писал о Климкявичюсе, что предприниматель, проработавший в музыкальной сфере 25 лет, около 20 лет назад занялся усадебным бизнесом. Тогда его деятельность в Норвилишкском замке в Шальчининкском районе закончилась банкротством, однако владельцы Пакруойской усадьбы пригласили его стать управляющим этого комплекса. Позже Климкявичюс получил право аренды усадьбы на 99 лет в обмен на крупные инвестиции.
СМИ также писали, что Климкявичюс был инициатором фестиваля Be2gether, который завершился банкротством. В 2015 году Delfi.lt сообщал, что Вильнюсский районный суд рассматривал уголовное дело о мошенничестве, фиктивной бухгалтерии и подделке документов. Обвинения были предъявлены не только бывшему организатору фестиваля Be2gether Климкявичюсу, но и компании Pakruojo dvarai, которую он возглавлял, а также строительной компании Prof City и ее директору Витаутасу Устиле. Обвиняемые вину отрицали.