Во Франции задержан владелец литовской Пакруойской усадьбы

Литовский деловой портал Verslo žinios писал о Климкявичюсе, что предприниматель, проработавший в музыкальной сфере 25 лет, около 20 лет назад занялся усадебным бизнесом. Тогда его деятельность в Норвилишкском замке в Шальчининкском районе закончилась банкротством, однако владельцы Пакруойской усадьбы пригласили его стать управляющим этого комплекса. Позже Климкявичюс получил право аренды усадьбы на 99 лет в обмен на крупные инвестиции.