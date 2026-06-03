В НХЛ вместо Матча всех звезд впервые проведут уникальный турнир
В следующем сезоне вместо Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет Турнир всех звезд с участием пяти команд, сообщили представители лиги.
Турнир состоится 6 февраля следующего года в Нью-Йорке. В нем примут участие сборные Канады, Швеции, Финляндии, США и объединенная команда мира.
В состав команды мира войдут хоккеисты из стран, не представленных другими участниками турнира. Команды проведут однокруговой турнир, а матчи будут проходить в формате «три на три».
«С форматом Матча всех звезд, который мы использовали в последние годы, никогда не было никаких проблем, — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. — Мы считаем, что разработанный нами формат будет веселым и зрелищным, а именно это является главным».
В 2025 году Матч всех звезд был заменен Турниром четырех наций, победителем которого в овертайме стала сборная Канады. До этого капитаны команд самостоятельно выбирали игроков, а составы формировались по дивизионам.