Латвийские специалисты объяснили, что делать, если вы обнаружили детеныша дикого животного

Чтобы избежать необоснованного вмешательства, управление призывает ознакомиться с практическими советами на сайте neizdzesdzivibu.lv, где описаны различные ситуации, например встреча с детенышем ежа, птицы или тюленя в дикой природе. В опубликованных материалах разъясняются наиболее распространенные мифы и даются простые рекомендации о том, как бережно относиться к животным, когда и каким образом можно помочь, а также куда обращаться, если животное действительно попало в беду.