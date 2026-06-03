Латвийские специалисты объяснили, что делать, если вы обнаружили детеныша дикого животного
Сейчас у диких животных появляется потомство, и у людей все чаще возникает возможность встретить детенышей диких животных. Управление охраны природы (Dabas aizsardzības pārvalde) призывает не вмешиваться в жизнь животных и не трогать их детенышей, даже если кажется, что они брошены.
Для диких животных естественно оставлять своих детенышей без присмотра на несколько часов. Это делается для того, чтобы не привлекать внимание хищников и повысить шансы потомства на выживание.
Помощь следует оказывать только явно раненому детенышу дикого животного. В Латвии забота о беспомощных диких животных возложена на самоуправления. Если животное застряло, запуталось, упало и не может самостоятельно освободиться или выбраться из ловушки, следует звонить в Государственную пожарно-спасательную службу. Если обнаружены мертвые дикие кабаны или большое количество погибших животных, птиц либо рыб в одном месте, необходимо сообщить об этом в Продовольственно-ветеринарную службу.
Во всех остальных случаях детенышей диких животных нельзя кормить, трогать, беспокоить, гладить, поднимать на руки или подталкивать.
Эксперты Управления охраны природы отмечают, что попытка спасти детеныша, которому помощь не требуется, снижает его шансы на выживание. Поэтому лучший способ помочь — не приближаться к нему и оставить в естественной среде обитания.
Чтобы избежать необоснованного вмешательства, управление призывает ознакомиться с практическими советами на сайте neizdzesdzivibu.lv, где описаны различные ситуации, например встреча с детенышем ежа, птицы или тюленя в дикой природе. В опубликованных материалах разъясняются наиболее распространенные мифы и даются простые рекомендации о том, как бережно относиться к животным, когда и каким образом можно помочь, а также куда обращаться, если животное действительно попало в беду.
Если необходим совет по ситуации с дикими животными или их детенышами, можно связаться со специалистами Управления охраны природы по электронной почте info@daba.gov.lv.
Как ранее писал Otkrito.lv, в Эстонии признали, что история успеха в области охраны природы довела страну до опасной ситуации.