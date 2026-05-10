В Эстонии признали, что история успеха в области охраны природы довела страну до опасной ситуации
Эстонское общество охотников (EJS) заявило о том, что численность бурых медведей в Эстонии выросла до уровня, который может представлять угрозу для безопасности людей и их имущества, и в связи с этим требует возобновить научно обоснованный отстрел медведей.
Организация призывает восстановить научно обоснованное регулирование численности медведей и разрешить оперативное изъятие проблемных особей. EJS также считает необходимым рассмотреть на европейском уровне изменение охранного статуса медведя по аналогии с изменениями, принятыми в отношении волка. По оценке охотников, в последние годы участились инциденты с участием медведей, животных все чаще видят вблизи населенных пунктов и непосредственно в них. В организации отмечают, что люди уже регулярно обращаются к охотникам за помощью.
По мнению EJS, медведь — гордость эстонских лесов, и его естественная среда обитания — лес, однако проблемными считаются ситуации, когда животное заходит в населенные пункты и вступает в близкий контакт с людьми.
«Когда крупный хищник теряет естественную осторожность перед человеком, конфликты неизбежны. Такую ситуацию нельзя считать нормальной. Боязнь человека можно обеспечить только за счет научно обоснованной охоты и регулирования популяции. Если численность низкая, вид необходимо защищать, но когда она вырастает до опасно высокого уровня, ее также необходимо регулировать. Важен баланс», — сказал президент EJS Маргус Пууст.
В EJS подчеркивают, что, хотя рост популяции медведей в Эстонии является историей успеха в области охраны природы, для предотвращения опасных ситуаций необходимо грамотно управлять популяцией.
По словам охотников, у них нет возможности вмешиваться в ситуации с проблемными особями. Поэтому ответственность за возможные последствия должны нести те, кто препятствовал регулированию численности медведей.
«Наша роль заключалась в поддержании баланса в природе и предотвращении опасных ситуаций. Если у нас отнимают эту возможность, то и ответственность не может лежать на охотниках. Ответственность должны нести те, кто препятствовал регулированию численности медведей», — отметил Пууст. «Если что-то произойдет, это будет уже не несчастный случай, а следствие конкретных решений».