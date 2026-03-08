Медведи проснулись и могут быть в плохом настроении: что должны знать жители Латвии перед походом в лес

Самцы медведей обычно выходят из берлог в марте, когда становится теплее и зимовочные места начинают сыреть. Медведицы с медвежатами, как правило, остаются в берлоге до апреля. Хотя медведи обычно избегают людей и благодаря тонкому обонянию замечают их издалека, неожиданные встречи всё же возможны. В таких ситуациях специалисты рекомендуют медленно отступать, избегая резких движений.