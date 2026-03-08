Медведи проснулись и могут быть в плохом настроении: что должны знать жители Латвии перед походом в лес
Медведи просыпаются после зимней спячки и могут вести себя непредсказуемо. Жителям Латвии важно помнить простые правила безопасности, которые помогут избежать неприятных сюрпризов в лесу.
Проснувшиеся после зимней спячки медведи могут быть в плохом настроении и вести себя непредсказуемо, поэтому специалисты призывают любителей прогулок на природе быть особенно осторожными.
Самцы медведей обычно выходят из берлог в марте, когда становится теплее и зимовочные места начинают сыреть. Медведицы с медвежатами, как правило, остаются в берлоге до апреля. Хотя медведи обычно избегают людей и благодаря тонкому обонянию замечают их издалека, неожиданные встречи всё же возможны. В таких ситуациях специалисты рекомендуют медленно отступать, избегая резких движений.
Если медведь заметил человека, важно сохранять дистанцию, не смотреть животному прямо в глаза и говорить спокойным голосом, чтобы не вызвать у него ощущение угрозы.
Во время прогулок на природе рекомендуется держать домашних животных на поводке и покидать места, где видны медвежьи следы, царапины на деревьях или сломанные молодые деревца.
В лесах Латвии на данный момент обитает около 150 бурых медведей. За последние годы популяция значительно увеличилась: если в 2021 году насчитывалось всего около 60–70 особей, то последние данные мониторинга подтверждают стремительный рост численности хищников, поэтому вероятность встретить их в лесу становится выше, и жителям Латвии важно соблюдать осторожность во время весенних походов.