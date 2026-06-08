"Он шел навстречу поезду": в Vivi рассказали подробности трагедии у станции Иманта

Если вы или кто-то из ваших близких переживает тяжелый психологический кризис или появляются мысли о причинении вреда себе, важно как можно скорее обратиться за помощью. В экстренной ситуации следует звонить по номеру 113. Круглосуточную психологическую поддержку в Латвии также оказывает кризисный центр «Скалбес» по телефону 67222922.