"Он шел навстречу поезду": в Vivi рассказали подробности трагедии у станции Иманта
Недалеко от железнодорожной станции Иманта погиб 29-летний мужчина, попав под поезд. По словам местных жителей, произошедшее, вероятно, не было несчастным случаем.
Возле станции Иманта до сих пор лежат цветы в память о двух 13-летних девочках, которые осенью прошлого года погибли на железнодорожных путях, переезжая их на электровелосипеде, сообщает «Degpunktā».
Теперь трагедия произошла вновь — всего в нескольких десятках метров от того места, по другую сторону улицы Золитудес. На этот раз под колесами поезда погиб 29-летний мужчина.
Местные жители рассказывают, что люди нередко переходят здесь пути в неположенных местах, однако в данном случае ситуация выглядела иначе.
«Я думаю, это была неосторожность. А может быть, и самоубийство, потому что там все хорошо просматривается», — рассказал мужчина, живущий рядом с железной дорогой.
Версию о том, что произошедшее, возможно, не было несчастным случаем, подтверждает и имеющаяся на данный момент информация с камеры электропоезда, а также показания машиниста.
Как сообщила руководитель отдела коммуникации и маркетинга компании Vivi Сигита Паула, трагедия произошла с поездом маршрута Дубулты — Рига перед станцией Иманта.
«По железнодорожным путям шел мужчина и двигался навстречу поезду. К сожалению, столкновения избежать не удалось. Как только машинист заметил человека, он немедленно применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал. Сигнал звучал продолжительное время, однако человек никак не отреагировал. На место были вызваны сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, Службы неотложной медицинской помощи и Государственной полиции», — рассказала Паула.
Пока оперативные службы работали на месте происшествия и проводили необходимые процессуальные действия, движение поездов было нарушено.
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