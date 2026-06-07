Электропоезд насмерть сбил человека в районе Золитуде (иллюстративное фото).
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Сегодня 21:23
Смертельный инцидент в Золитуде: электропоезд насмерть сбил мужчину
Вечером в воскресенье в одном из районов Риги произошла трагедия на железной дороге. Мужчина оказался под колесами электропоезда и скончался на месте до прибытия медиков.
В воскресенье вечером в Риге произошел смертельный инцидент на железной дороге. В районе Золитуде мужчина погиб после наезда электропоезда, сообщили в Государственной полиции.
По информации правоохранительных органов, сообщение о происшествии поступило около 19:00. Стало известно, что на улице Золитудес электропоезд совершил наезд на мужчину. Полученные травмы оказались смертельными — пострадавший скончался на месте происшествия.
В связи с произошедшим Государственная полиция начала уголовный процесс. Следователи устанавливают точные обстоятельства и причины трагедии. В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия.