"Люди думают, что мы отвратительны" - мать и сын игнорируют осуждение общества

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Встреча, которая должна была стать эмоциональным моментом в жизни двух людей, обернулась историей, которая вызывает у многих недоумение и осуждение. Рассказ о Бене Форде и его биологической матери Ким Вест — это не обычная история воссоединения семьи, а история запретной любви, разрушившей брак.

История началась много лет назад, когда 19-летняя Ким родила сына в Калифорнии. Поскольку в тот момент она была сосредоточена на учёбе, спустя неделю после родов она отдала ребёнка на усыновление и вернулась в Великобританию.

Прошло 30 лет, прежде чем её сын Бен в 2013 году решил узнать о своём происхождении и найти биологическую мать, сообщает Mirror.

От эмоциональной встречи к роману

Сначала их общение ограничивалось телефонными звонками и сообщениями, но вскоре они договорились встретиться лично. То, что должно было стать трогательной встречей матери и сына, неожиданно превратилось во что-то иное. Позже Бен признался, что его чувства к матери стали настолько сильными, что он больше не мог жить со своей женой Викторией. Ким также не скрывала своих чувств. «Виктория была дружелюбной, но я не могла с ней сблизиться. Я всё сильнее чувствовала ревность и соперничество, когда Бен прикасался к ней», — откровенно вспоминала женщина.

Не инцест, а «генетическое притяжение»

После признания в измене Бен оставил жену и переехал к матери в Мичиган. Их отношения вызвали резкое общественное осуждение, поскольку инцест в большинстве стран считается преступлением. Однако у пары есть своё объяснение — они называют свои чувства генетическим сексуальным притяжением (Genetic Sexual Attraction).

Это феномен, который может возникнуть между биологическими родственниками, встретившимися во взрослом возрасте и обладающими высокой генетической схожестью, но не имеющими общего опыта воспитания.

«Я знаю, что люди говорят, будто мы отвратительны и должны сдерживать свои чувства. Но когда любовь настолько сильна, что ты готов отказаться от всего, ты обязан её защищать», — убеждённо заявила Ким.

Планы на брак и детей

Вскоре пара объявила о намерении пожениться и даже обсуждала возможность рождения общих детей, рассматривая вариант суррогатного материнства для снижения высоких генетических рисков.

В настоящее время Ким и Бен предпочитают жить вдали от осуждающих взглядов общества. Неизвестно, продолжаются ли их отношения и не вмешался ли закон в их планы.

