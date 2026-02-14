"Люди думают, что мы отвратительны" - мать и сын игнорируют осуждение общества
Встреча, которая должна была стать эмоциональным моментом в жизни двух людей, обернулась историей, которая вызывает у многих недоумение и осуждение. Рассказ о Бене Форде и его биологической матери Ким Вест — это не обычная история воссоединения семьи, а история запретной любви, разрушившей брак.
История началась много лет назад, когда 19-летняя Ким родила сына в Калифорнии. Поскольку в тот момент она была сосредоточена на учёбе, спустя неделю после родов она отдала ребёнка на усыновление и вернулась в Великобританию.
Прошло 30 лет, прежде чем её сын Бен в 2013 году решил узнать о своём происхождении и найти биологическую мать, сообщает Mirror.
От эмоциональной встречи к роману
Сначала их общение ограничивалось телефонными звонками и сообщениями, но вскоре они договорились встретиться лично. То, что должно было стать трогательной встречей матери и сына, неожиданно превратилось во что-то иное. Позже Бен признался, что его чувства к матери стали настолько сильными, что он больше не мог жить со своей женой Викторией. Ким также не скрывала своих чувств. «Виктория была дружелюбной, но я не могла с ней сблизиться. Я всё сильнее чувствовала ревность и соперничество, когда Бен прикасался к ней», — откровенно вспоминала женщина.
Kim West gave birth to her son Ben Ford when she was a 19-year-old student, studying in California #DailyExpress https://t.co/CsUL6sZpCr pic.twitter.com/jpjS4ugqxs— Daily Express (@Daily_Express) February 2, 2026
Не инцест, а «генетическое притяжение»
После признания в измене Бен оставил жену и переехал к матери в Мичиган. Их отношения вызвали резкое общественное осуждение, поскольку инцест в большинстве стран считается преступлением. Однако у пары есть своё объяснение — они называют свои чувства генетическим сексуальным притяжением (Genetic Sexual Attraction).
Это феномен, который может возникнуть между биологическими родственниками, встретившимися во взрослом возрасте и обладающими высокой генетической схожестью, но не имеющими общего опыта воспитания.
«Я знаю, что люди говорят, будто мы отвратительны и должны сдерживать свои чувства. Но когда любовь настолько сильна, что ты готов отказаться от всего, ты обязан её защищать», — убеждённо заявила Ким.
Планы на брак и детей
Вскоре пара объявила о намерении пожениться и даже обсуждала возможность рождения общих детей, рассматривая вариант суррогатного материнства для снижения высоких генетических рисков.
В настоящее время Ким и Бен предпочитают жить вдали от осуждающих взглядов общества. Неизвестно, продолжаются ли их отношения и не вмешался ли закон в их планы.