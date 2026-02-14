Ночью мороз в Латвии местами усилится до -24 градусов

Ночью ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре местами, главным образом в западной части страны, образуется туман. Температура воздуха в ночные часы на большей части территории понизится до −20…−24°, а в прибрежных районах — до −15…−19°.