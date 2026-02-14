Ночью мороз в Латвии местами усилится до -24 градусов
В ближайшие сутки в Латвии сохранится морозная погода без осадков: ночью местами возможен туман, а в Риге ожидается переменная облачность и холодный день.
Ночью ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре местами, главным образом в западной части страны, образуется туман. Температура воздуха в ночные часы на большей части территории понизится до −20…−24°, а в прибрежных районах — до −15…−19°.
В Риге небо временами будут закрывать облака, однако осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый северный ветер, температура составит −17…−19°, в пригороде будет на градус холоднее.
В первой половине дня сохранится переменная облачность, а во второй половине облаков станет больше. Осадков не ожидается. Ветер слабый, максимальная температура воздуха составит −7…−12°, во многих районах Курземе — −2…−6°.
В столице днем облака будут чередоваться с солнцем, осадков не прогнозируется. Ветер слабый, максимальная температура воздуха — −6…−8°.