СГБ: сторонники пророссийской политики "соотечественников" в Латвии остаются разобщенными
Служба государственной безопасности Латвии отмечает, что сторонники российской политики "соотечественников" остаются разобщенными и не способны организовать значимые акции, ограничиваясь онлайн‑активностью и жалобами международным структурам, что соответствует интересам России.
Сторонники российской политики "соотечественников" в Латвии в прошлом году по-прежнему были разобщены, дезориентированы и не способны организовать значимые мероприятия в поддержку России, говорится в отчете Службы государственной безопасности (СГБ) о деятельности в прошлом году.
Среду "соотечественников" продолжали формировать организации, созданные до полномасштабного вторжения России в Украину, например, общество "Русская община Латвии" (РОЛ) и его региональные подразделения, а также отдельные активисты.
Сторонники политики "соотечественников" в Латвии по-прежнему ожидают успехов России в войне против Украины и появления возможностей возобновить прежнюю деятельность. В то же время продуманные публичные действия активистов свидетельствовали о том, что они осознают последствия выражения поддержки государству-агрессору, в том числе вследствие профилактической работы, которую СГБ проводила в предыдущие годы. В результате "соотечественники" проводили мало публичных мероприятий, и в большинстве случаев они не выходили за рамки закона, говорится в отчете.
В основном активность "соотечественников" разворачивалась в интернете, где они распространяли дискредитирующую Латвию и соответствующую интересам России информацию о "русофобии" и о Латвии как о несостоявшемся государстве. Также они направляли различные жалобы и петиции международным организациям и высшим должностным лицам зарубежных государств, чтобы привлечь внимание международного сообщества к якобы происходящим в Латвии нарушениям прав русскоязычного населения. Целью этих действий было добиться давления международного сообщества на Латвию и вмешательства во внутреннюю политику страны, что полностью соответствовало бы интересам России. Подобные жалобы активисты политики "соотечественников" направляли также России, в том числе Владимиру Путину.
В регионах Латвии деятельность в прошлом году продолжали несколько подразделений РОЛ, а наиболее активной из них была Лиепайская русская община, которую возглавляет Елена Осипова. Как отмечает СГБ, повышенная активность общества была связана прежде всего с инициативностью Осиповой и ее целью нарастить собственный политический потенциал. Ее деятельность поддерживали сопредседатель Русского союза Латвии Евгений Осипов, а также основатель партии и ее многолетний лидер Татьяна Жданок. Активной в прошлом году была и Резекненская русская община.
В свою очередь ряд прокремлевских активистов, упомянутых в предыдущих отчетах СГБ, таких как Владимир Линдерман, Татьяна Андриец, Александр Гильман и Алла Березовская, продолжали деятельность в связи с возбужденными против них уголовными делами, распространяя в публичном пространстве отвечающие интересам России послания о том, что Латвия якобы осуществляет политическое преследование русскоязычных активистов.