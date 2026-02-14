СГБ: сторонники пророссийской политики "соотечественников" в Латвии остаются разобщенными

В основном активность "соотечественников" разворачивалась в интернете, где они распространяли дискредитирующую Латвию и соответствующую интересам России информацию о "русофобии" и о Латвии как о несостоявшемся государстве. Также они направляли различные жалобы и петиции международным организациям и высшим должностным лицам зарубежных государств, чтобы привлечь внимание международного сообщества к якобы происходящим в Латвии нарушениям прав русскоязычного населения. Целью этих действий было добиться давления международного сообщества на Латвию и вмешательства во внутреннюю политику страны, что полностью соответствовало бы интересам России. Подобные жалобы активисты политики "соотечественников" направляли также России, в том числе Владимиру Путину.