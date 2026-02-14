Цвет соплей многое говорит о здоровье: ЛОР объяснила, когда насморк уже не просто простуда
Каждому доводилось однажды услышать от врача вопрос, какого цвета у нас выделения из носа, которые обычно мы называем соплями. Это вовсе не пустой вопрос, так как каждый цвет имеет свое значение и может позволить понять, как дальше действовать и быстрее выздороветь.
Какого цвета могут быть выделения из носа, о чем они свидетельствуют и как эффективно уменьшить насморк и его симптомы, объясняют оториноларинголог Veselības centrs 4 Виктория Шилиня и фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
"Насморк сейчас является актуальной проблемой, типичной для зимнего сезона, так как из-за холодной и переменчивой погоды начинают активнее циркулировать разные вирусы. На их распространение влияют и другие факторы, например, люди сейчас больше времени проводят в помещениях – на работе, дома, в супермаркетах и на различных мероприятиях. Эти помещения не всегда достаточно проветриваются, кроме того, многие люди склонны выходить из дома, даже если не очень хорошо себя чувствуют и у них есть симптомы простуды, в том числе насморк. Не всегда эти факторы удается ослабить или избежать их, поэтому жалобы пациентов на насморк могут звучать чаще", – объясняет Виктория Шилиня.
Почему образуются выделения из носа?
Нос обеспечивает согревание, увлажнение, очищение вдыхаемого человеком воздуха и защиту глубоких дыхательных путей от вирусов, бактерий, а также различной грязи, например, пыли или шерсти домашних животных. В носовой полости имеется реснитчатый эпителий, покрытый секретом или слизью, которая постоянно выделяется и помогает нейтрализовать патогены. Реснитчатый эпителий совершает движения в направлении носоглотки и перемещает секрет к краю глотки. Если у человека нет насморка, то почувствовать выделения практически невозможно, так как они неосознанно проглатываются. В свою очередь, если пациент, к примеру, простыл или у него аллергия, то выделения из носа бывают сильнее и чаще. Они также становятся более жидкими, так как их задача – растворить и помочь выведению из носа нежелательных микроорганизмов или пыльцы, чтобы они не проникли вглубь дыхательных путей.
Что означает цвет выделений при насморке?
Если человек здоров, то выделения из носа будут прозрачными, и они обычно незаметны.
В случае насморка, вызванного аллергией или вирусами, прозрачных выделений становится значительно больше, они практически текут из носа, а сами выделения прозрачные, водянистые, позднее они могут стать более густыми, слизистыми.
В следующей фазе насморка образуются беловатые и белые выделения. Если насморк не сопровождается другими симптомами простуды, например, головной болью или повышенной температурой, то это может указывать на то, что насморк скоро пройдет и выделения вскоре снова станут прозрачными. Обычно в подобных случаях консультация врача не требуется, если только насморк не длится больше 7 дней и не вызывает дополнительных жалоб, например, боли в области лица или давление на верхние зубы или головная боль.
Желтые выделения указывают на то, что организм борется с инфекцией или же она прогрессирует. В таких случаях сопли бывают густыми, в носу могут образовываться корочки. Появляется твердая корка, вызывающая дискомфорт в носу и затрудняющая дыхание. Если желтая слизь появляется регулярно из одной или обеих ноздрей и самочувствие не улучшается, человеку нужно обратиться к врачу.
Зеленый цвет соплей – один из признаков, свидетельствующих о возможном возникновении гнойного воспаления. Подобно желтым выделениям, зеленые также бывают густыми. При этом насморк могут дополнять такие симптомы как давление в области лба, висков, десен и зубов, головные боли, повышенная температура и боль в горле. В таких случаях необходимо обратиться к врачу.
Розовые, с красными прожилками или коричневые выделения могут образоваться во время вирусов, когда капилляры слизистой оболочки носа становятся хрупкими, особенно тогда, когда человек пытается прочистить нос, например, высморкаться. Если сморкаться слишком сильно, сосудики могут лопнуть – в результате в небольшом количестве выделяется кровь, окрашивающая сопли в светло-розовый или коричневатый цвет. Это может быть связано также с неправильным уходом за носом. Когда во время простуды образуются густые выделения, слизистая оболочка носа становится сухой и образуются корочки, которые люди склонны ковырять или трогать. Таким образом чувствительное место травмируется и возникает небольшое кровотечение, окрашивающее выделения из носа. Образованию сухости сейчас способствует и отопление. В это время людям надо употреблять больше жидкости для увлажнения дыхательных путей. В подобных случаях необходимо позаботиться об увлажнении слизистой носа.
Если все же розовые и коричневатые выделения продолжат выделяться и после выздоровления, то необходимо проконсультироваться с врачом.
Черные сопли встречаются реже всего. Обычно это не связано с болезнью, так как чаще всего наблюдаются у людей, работающих в тех местах, где грязно и воздух наполнен пылью, например, на производственных предприятиях. Пыль примешивается к выделениям, в результате образуются черные сопли. В таких случаях необходимо регулярно чистить нос, например, промывая его каждый раз после рабочего дня. В редких случаях черные сопли могут быть вызваны хроническим грибковым воспалением носовых пазух, но в таких случаях диагноз и лечение определяет врач.
Советы фармацевта Зане Мелберги по лечению насморка:
- Чтобы очистить, облегчить дыхание и освободить нос от выделений, его рекомендуется промывать с помощью средства на базе соленой воды. Соленый раствор помогает разжижению слизи, и высморкать нос легче. Это особенно рекомендуется делать при густой консистенции насморка.
- Полоскание носа рекомендуется проводить один-два раза в день – утром и вечером. Когда насморк начнет проходить, полоскать нос можно будет два-три раза в неделю.
- Если нос заложен, рекомендуется использовать аэрозоли или капли, в состав которых входит активное вещество ксилометазолин, сужающее кровеносные сосуды носа и уменьшающее отек. Следует помнить, что пользоваться этими средствами можно не дольше 5 дней, соблюдая инструкцию по использованию и указания врача или фармацевта. Убрать отек можно также с помощью аэрозоля, в состав которого входит солевой раствор.
- Для увлажнения слизистой носа как при насморке, так и в профилактических целях, когда человек проводит время в помещениях, надо использовать увлажняющие средства, в составе которых есть гиалуроновая кислота, облепиховое или оливковое масло.
- Для носа и его слизистой рекомендуется использовать предназначенные для них гели, в состав которых входит экстракт сосны, образующие увлажняющий защитный слой и защищающие от окружающей среды – вирусов, бактерий и грязи.
- Для облегчения дыхания и обеспечения оптимальной функции дыхательных путей можно использовать пищевые добавки, в составе которых имеется экстракт сосновой коры или первоцвета весеннего.
- Для уменьшения симптомов заболеваний дыхательных путей, в том числе насморка, можно выполнять паровые ингаляции с помощью ингалятора. Это поможет получить лекарственные вещества и увлажнить дыхательные пути. По поводу выбора и использования наиболее подходящего медицинского устройства рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом.
Что нельзя делать при насморке:
- Не кладите чеснок в ноздрю или ноздри – это может привести к еще более сильному раздражению слизистой носа, а также вызвать ее ожог и причинить боль.
- Не грейте нос, щеки и зону под глазами с помощью горячего яйца или вареной картошки. Это может привести к усилению отека и ухудшить выведение секрета из носовых пазух.
- Сморкаться надо осторожно, высмаркивая ноздри по очереди – начните с одной, затем перейдите ко второй. Таким образом будет меньше давление в самом носу, в голове и ушах.
- Не высмаркивайте нос сразу после применения средства. Позвольте средству оказать свое действие и высморкайте нос примерно через 5–10 минут.
- Не используйте специальные средства чаще, чем указано в инструкции по применению. По поводу правильного использования средств проконсультируйтесь с фармацевтом.