Цвет соплей многое говорит о здоровье: ЛОР объяснила, когда насморк уже не просто простуда

"Насморк сейчас является актуальной проблемой, типичной для зимнего сезона, так как из-за холодной и переменчивой погоды начинают активнее циркулировать разные вирусы. На их распространение влияют и другие факторы, например, люди сейчас больше времени проводят в помещениях – на работе, дома, в супермаркетах и на различных мероприятиях. Эти помещения не всегда достаточно проветриваются, кроме того, многие люди склонны выходить из дома, даже если не очень хорошо себя чувствуют и у них есть симптомы простуды, в том числе насморк. Не всегда эти факторы удается ослабить или избежать их, поэтому жалобы пациентов на насморк могут звучать чаще", – объясняет Виктория Шилиня.