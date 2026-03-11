В Юрмале покажут культовый спектакль, который уже более 600 раз ставили по всему миру

Teatro Delusio — это виртуозный юмористический театр без слов, который с тонкой иронией и удивительной точностью говорит о нашей повседневной жизни, мечтах, сомнениях и надеждах. Это спектакль-метафора, «театр о театре», где с помощью масок, пластики, пантомимы и филигранного актерского мастерства актеры перевоплощаются и создают более 30 ярких и многогранных персонажей. Каждый из них - с характером, внутренними противоречиями и стремлениями, в этих героях зритель легко может узнать себя или окружающих.