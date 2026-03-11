В Юрмале покажут культовый спектакль, который уже более 600 раз ставили по всему миру
21 августа в Юрмале, в концертном зале "Дзинтари", состоится латвийская премьера культовой театральной постановки Teatro Delusio от всемирно известной немецкой труппы Familie Flöz. Уникальный спектакль будет показан в рамках международного проекта Baltijas Balva / Baltic Awards.
Teatro Delusio — это виртуозный юмористический театр без слов, который с тонкой иронией и удивительной точностью говорит о нашей повседневной жизни, мечтах, сомнениях и надеждах. Это спектакль-метафора, «театр о театре», где с помощью масок, пластики, пантомимы и филигранного актерского мастерства актеры перевоплощаются и создают более 30 ярких и многогранных персонажей. Каждый из них - с характером, внутренними противоречиями и стремлениями, в этих героях зритель легко может узнать себя или окружающих.
Постановка раскрывает две стороны сцены - ослепительную иллюзию успеха и скрытую закулисную театральную жизнь, полную комичных ситуаций, внутренних раздумий, амбиций и человеческой уязвимости. Юмор здесь не поверхностный, а глубокий и наблюдательный - тот, который позволяет взглянуть на себя со стороны и посмеяться.
После премьеры в Берлине Teatro Delusio мгновенно завоевал международное признание. Постановка с триумфом была представлена на Эдинбургском фестивале и уже была показана более 600 раз в 29 странах мира - от Европы до Азии и Южной Америки. Сегодня этот спектакль считается визитной карточкой Familie Flöz и образцом универсального театрального искусства, понятного зрителям любой культуры, возраста и социального статуса.
Уникальный стиль труппы строится на синтезе театра масок, музыки и виртуозного владения телом, а также на неотъемлемой черте всех их постановок — яркой сатире и тонком, изысканном юморе. Без единого произнесённого слова спектакль говорит о человеческих амбициях и уязвимости, успехе и достижениях, мечтах и иллюзиях - легко, смешно и неожиданно трогательно.
Включение Teatro Delusio в программу Baltijas Balva / Baltic Awards стало возможным благодаря партнерским связям фонда Инессы Галанте и подчеркивает высокую международную значимость проекта. Спектакль органично перекликается с идеей проекта Baltic Baltijas Balva / Baltic Awards, иронично и точно показывая закулисную сторону профессионального пути - мир, в котором рождаются идеи, преодолеваются сомнения и достигаются вершины. Эти истории отражают не только театральное закулисье, но и путь талантливых создателей в самых разных сферах, чей труд, внутренняя сила и преданность делу приводят к признанию и получению престижных наград.