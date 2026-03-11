Синоптики обещают теплый день - температура превысит мартовские рекорды
Теплая весна врывается в Латвию: температура поднимется выше мартовских рекордов, а в Риге ожидается +14. Но погода приготовила и пару сюрпризов — особенно для жителей побережья.
В среду температура воздуха в Латвии поднимется до +9...+14 градусов, местами на западе Курземского побережья и на севере Видземского побережья будет не теплее +6 градусов.
По прогнозам синоптиков, количество облаков увеличится, но в Латгале в течение дня их будет меньше, чем утром. Пройдут кратковременные дожди, в основном в Курземе, начиная со второй половины дня. Сохранится слабый или умеренный южный, юго-западный ветер.
В Риге облачность усилится, осадков не ожидается, температура воздуха достигнет +13...+14 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рекорд тепла для 11 марта в столице составляет +11,7 градуса в 1997 году, а национальный рекорд - +14,9 градуса, установленный в прошлом году в Даугавпилсе.