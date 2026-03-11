Синоптики обещают теплый день - температура превысит мартовские рекорды

По прогнозам синоптиков, количество облаков увеличится, но в Латгале в течение дня их будет меньше, чем утром. Пройдут кратковременные дожди, в основном в Курземе, начиная со второй половины дня. Сохранится слабый или умеренный южный, юго-западный ветер.