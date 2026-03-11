Худеющие против диабетиков: скандалы вокруг Ozempic не должны лишить больных латвийцев лечения

По словам Дзалбса, сейчас в Латвии подобные лекарства назначаются пациентам только после консультации эндокринолога, однако в других странах Балтии и Скандинавии они уже давно могут назначаться и на уровне первичной медицинской помощи. Он отметил, что семейные врачи и специалисты ответственно относятся к назначению лекарств и соблюдают условия системы компенсируемых препаратов. Поэтому врачи призывают формировать политику компенсируемых лекарств так, чтобы она соответствовала современным медицинским рекомендациям и обеспечивала пациентам своевременное и эффективное лечение.