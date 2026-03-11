Худеющие против диабетиков: скандалы вокруг Ozempic не должны лишить больных латвийцев лечения
Латвийские врачи предупреждают: отдельные случаи неправильного назначения препарата Ozempic нужно расследовать, но это не должно ограничивать лечение диабета и создавать ложное представление о работе всей системы здравоохранения.
Отдельные случаи неправильного назначения препарата Ozempic необходимо расследовать, однако они не должны препятствовать его применению для лечения диабета и создавать искаженное представление о медицинской практике в Латвии. Об этом заявили Латвийская ассоциация эндокринологов и Ассоциация сельских семейных врачей Латвии.
Представители организаций напомнили, что препараты, к которым относится Ozempic, являются одной из важнейших современных групп лекарств для лечения сахарного диабета второго типа. Такие препараты помогают контролировать уровень глюкозы в крови, улучшают обмен веществ, снижают массу тела и дополнительно защищают сердце, сосуды и почки.
Президент Ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс подчеркнул, что если обнаружены отдельные случаи назначения препарата с нарушением правил, их необходимо расследовать и устранить. «Но это не должно становиться причиной ограничения возможностей лечения для пациентов с диабетом», — отметил он. По его словам, важно, чтобы отдельные инциденты не распространялись на всю систему здравоохранения.
Ассоциация семейных врачей также считает, что пациенты должны своевременно получать необходимую терапию, а условия получения компенсируемых лекарств должны соответствовать современным рекомендациям лечения диабета.
По словам Дзалбса, сейчас в Латвии подобные лекарства назначаются пациентам только после консультации эндокринолога, однако в других странах Балтии и Скандинавии они уже давно могут назначаться и на уровне первичной медицинской помощи. Он отметил, что семейные врачи и специалисты ответственно относятся к назначению лекарств и соблюдают условия системы компенсируемых препаратов. Поэтому врачи призывают формировать политику компенсируемых лекарств так, чтобы она соответствовала современным медицинским рекомендациям и обеспечивала пациентам своевременное и эффективное лечение.
Председатель правления Латвийской ассоциации эндокринологов Уна Гайлиша также подчеркнула, что обсуждение отдельных случаев не должно отвлекать от главной цели — обеспечить пациентам своевременное и современное лечение. «Если есть подозрения в неправильном назначении лекарств, это необходимо оценить. Но важно, чтобы пациенты с диабетом в Латвии получали лечение в соответствии с современными медицинскими возможностями и международными рекомендациями», — заявила она.
По словам специалистов, система помощи людям с диабетом в Латвии нуждается и в других улучшениях. В частности, необходимо найти решение, чтобы пациенты с диабетом первого типа могли получать за счет государства сенсоры непрерывного мониторинга уровня глюкозы и инсулиновые помпы, которые помогают избежать опасных колебаний сахара и снижают риск осложнений.