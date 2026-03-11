За нападение на работников скорой помощи смогут дать до пяти лет тюрьмы
В Латвии хотят усилить защиту работников скорой помощи. Нападение на сотрудника службы неотложной помощи при исполнении обязанностей предлагают приравнять к нападению на государственное должностное лицо.
Юридическая комиссия Сейма во вторник в третьем чтении поддержала поправки к Уголовному закону, предусматривающие более строгую ответственность за нападение на работников службы неотложной медицинской помощи. Согласно законопроекту, нападение на сотрудника Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) при исполнении служебных обязанностей будет приравнено к нападению на государственное должностное лицо.
Как сообщили в пресс-службе Сейма, цель изменений — обеспечить большую защиту медикам скорой помощи, которые работают в условиях повышенного риска и нередко сталкиваются с агрессией или насилием со стороны людей, которым оказывают помощь.
Поправки предусматривают, что за такое преступление человеку может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы или пробационный надзор.
Кроме того, законопроект предусматривает усиление ответственности за нарушения, связанные с действиями государственных должностных лиц. Уголовный закон планируется дополнить новой статьей, которая устанавливает уголовную ответственность за принятие должностным лицом незаконных подарков или других выгод.
Ответственность будет наступать в случаях, когда лицо передает или должностное лицо принимает выгоды на сумму трех минимальных месячных зарплат, зная, что соответствующее учреждение в течение последних трех лет принимало решения в интересах дарителя.
Чтобы поправки вступили в силу, их должен окончательно утвердить Сейм.