За нападение на работников скорой помощи смогут дать до пяти лет тюрьмы

Юридическая комиссия Сейма во вторник в третьем чтении поддержала поправки к Уголовному закону, предусматривающие более строгую ответственность за нападение на работников службы неотложной медицинской помощи. Согласно законопроекту, нападение на сотрудника Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) при исполнении служебных обязанностей будет приравнено к нападению на государственное должностное лицо.