Утечка из Белого дома: США готовятся к очень серьезной войне с Ираном
Военные США готовятся к возможности проведения продолжительных, длящихся неделями операций против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о нанесении удара, сообщили Reuters два американских чиновника. Ожидается гораздо более серьезный конфликт, чем ранее наблюдался между этими странами.
Американские и иранские дипломаты провели на прошлой неделе переговоры в Омане в попытке возобновить дипломатический процесс вокруг ядерной программы Тегерана после того, как Трамп сосредоточил военные силы в регионе, что усилило опасения по поводу новых военных действий.
В пятницу представители США сообщили, что Пентагон направляет на Ближний Восток дополнительный авианосец, увеличивая численность войск на тысячи человек, а также перебрасывает истребители, эсминцы с управляемыми ракетами и другие средства огневой мощи, способные вести удары и защищаться от них.
В прошлом году Соединенные Штаты направили в регион два авианосца, когда наносили удары по иранским ядерным объектам. Однако июньская операция Midnight Hammer по сути была разовой атакой США: стелс-бомбардировщики вылетели из Соединенных Штатов для нанесения ударов по иранским ядерным объектам. Иран осуществил весьма ограниченный ответный удар по американской базе в Катаре.
На этот раз планирование является более сложным, сообщили чиновники. В ходе продолжительной кампании американские военные могут наносить удары по государственным и силовым объектам Ирана, а не только по ядерной инфраструктуре, сказал один из чиновников.
Эксперты отмечают, что риски для американских сил при такой операции против Ирана были бы значительно выше, поскольку Иран располагает внушительным арсеналом ракет. Ответные удары Ирана также увеличивают риск регионального конфликта.
Тот же чиновник заявил, что Соединенные Штаты полностью ожидают ответных действий со стороны Ирана, что приведет к обмену ударами и ответными мерами в течение определенного периода времени.
Трамп неоднократно угрожал бомбардировать Иран из-за его ядерной и баллистической ракетной программ, а также подавления внутреннего инакомыслия. В четверг он предупредил, что альтернативой дипломатическому решению будет «очень травматичный, очень травматичный» сценарий.
Корпус стражей исламской революции Ирана предупредил, что в случае ударов по иранской территории может нанести ответные удары по любой американской военной базе.
США располагают базами по всему Ближнему Востоку, в том числе в Иордании, Кувейте, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.