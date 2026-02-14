В каких странах Европы самые высокие доходы, а где - самые низкие? Данные по Латвии, увы, не радуют
В Европе решили замерить реальный уровень доходов домохозяйств в разных странах. Для таких сопоставлений решили использовать скорректированный валовой располагаемый доход домохозяйств на душу населения в PPS (паритет покупательской способности).
По последним доступным данным за 2024 год Люксембург занял первое место среди 32 европейских стран по уровню доходов домохозяйств на человека - 41 552 PPS. Далее следуют Германия (37 098), Австрия (34 443), Нидерланды (34 406) и Швейцария (33 971), входящие в первую пятёрку.
Доход домохозяйств на человека также превышает 30 000 PPS в Бельгии, Франции, Исландии и Норвегии.
Самые низкие доходы домохозяйств на человека - в Болгарии, 7 802 PPS. Страны Восточной Европы и Балкан, включая кандидатов на вступление в ЕС, также демонстрируют более низкий уровень доходов домохозяйств в пересчёте на PPS.
В Сербии этот показатель составляет 13 311 PPS, а в ряде других стран он в основном находится в диапазоне от 20 000 до 25 000 PPS, включая Грецию, Турцию, Словакию, Румынию и Венгрию.
А где же Латвия? Увы, невысоко - на третьем месте с конца, опережая только Сербию и Болгарию. Наш доход - 19921 PPS на человека.
