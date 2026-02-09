В Латвии у населения резко упал рост доходов. Куда пропадают деньги жителей страны?

Доход домохозяйства на человека рассчитывается как скорректированный валовой располагаемый доход домохозяйств, делённый на общую численность населения. Этот показатель показывает, сколько средств остаётся в распоряжении домохозяйств для потребления или сбережений. Он рассчитывается после вычета подоходных налогов и взносов в пенсионные системы. Важно, что он также включает стоимость услуг, которые домохозяйства бесплатно получают от государства и некоммерческих организаций, например образования и здравоохранения.