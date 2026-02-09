В Латвии у населения резко упал рост доходов. Куда пропадают деньги жителей страны?
Реальные доходы домохозяйств на душу населения в ЕС выросли примерно на 7 % по сравнению с допандемийным периодом, однако изменения в 2019-2024 годах сильно различаются от страны к стране. В Латвии доходы населения в целом за последние 10 лет выросли прилично, но в последнее время ситуация изменилась в худшую сторону.
Скорректированное благополучие
Доход домохозяйства на человека рассчитывается как скорректированный валовой располагаемый доход домохозяйств, делённый на общую численность населения. Этот показатель показывает, сколько средств остаётся в распоряжении домохозяйств для потребления или сбережений. Он рассчитывается после вычета подоходных налогов и взносов в пенсионные системы. Важно, что он также включает стоимость услуг, которые домохозяйства бесплатно получают от государства и некоммерческих организаций, например образования и здравоохранения.
«Реальный» означает, что номинальное значение скорректировано с учётом роста цен с использованием дефлятора фактических конечных потребительских расходов домохозяйств.
Отличники и отстающие
Самый высокий рост реальных доходов домохозяйств на душу населения за последние пять лет показала Хорватия - 26 %. На Мальте доходы выросли на 24 %, в Венгрии - на 20 %, в Румынии - на 19 %, а в Польше - на 16 %, что также относит их к странам с наибольшим ростом, превышающим 15 %.
За исключением Мальты, эти страны находятся за пределами зоны евро, и динамика доходов также отражает изменения национальных валют. Но это не относится к Швеции и Дании.
Три североевропейские страны замыкают рейтинг: в Швеции рост составил лишь 1 %, в Финляндии - 2 %, а в Дании - 3 %. По данным ОЭСР, в разгар кризиса COVID-19 уровни безработицы в странах Северной Европы выросли сильнее, чем во многих других европейских государствах.
Четыре крупнейшие экономики ЕС, «Большая четвёрка», тоже отстают от среднего уровня по Союзу. Франция и Испания (по 6 %) лишь ненамного не дотягивают до среднего показателя по ЕС, тогда как Италия и Германия (по 4 %) находятся ближе к уровню стран Северной Европы.
Картина за десять лет
В целом в 2014-2024 годах более сильный рост зафиксирован в странах вне зоны евро, причём в Румынии он достиг 76 %. Среди семи государств с наибольшим ростом Мальта - единственная страна еврозоны, где доходы увеличились на 55 %.
Существенный рост также отмечен в Турции (68 %), Венгрии (55 %), Хорватии (51 %), Болгарии (45 %) и Польше (42 %).
Наименьший рост за последние 10 лет зафиксирован в Швеции. Две другие страны Северной Европы также остаются ниже среднего показателя по ЕС в 17 %: в Финляндии рост составил 10 %, в Дании - 14 %.
Испания всего на два пункта опережает средний уровень по ЕС, тогда как три другие крупные экономики остаются ниже этого порога.
Доходы латвийцев притормозили
В Латвии реальные доходы населения за вышеуказанные 10 лет показали серьезный рост - на 30%. Это больше, чем в Эстонии (29%) и во многих других странах Европы.
Однако, в период 2019-2024 годов этот рост резко замедлился, составив лишь 4%. Меньше лишь в и так давно богатых Дании, Финляндии и Швеции. Латвийский результат в 4% также повторили Италия, Эстония и Германия.
Нет сомнений, что средние доходы в Латвии продолжают расти, но резкий рост цен в пандемийный период, который был выше, чем в большинстве стран ЕС, все финансовые достижения трудящихся, похоже, смог нивелировать.
