Суд на месяц приостановил деятельность партии "Новое согласие". Что произошло?

Рижский суд приостановил деятельность партии «Новое согласие» на месяц по иску KNAB.
Сегодня 15:30
Рижский городской суд 4 февраля удовлетворил иск Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и на один месяц приостановил деятельность политической партии "Новое согласие", а также обязал ее вернуть незаконно полученные финансовые средства в размере 2874 евро.
В 2023 году KNAB обязало партию в течение 30 дней перечислить в государственный бюджет 2874 евро, однако она этого не сделала даже после предупреждения о принудительном исполнении. Также KNAB установило, что партия не подала годовой отчет за 2024 год, за что к ней был применен штраф в размере 1800 евро, который тоже не уплачен.
Суд пришел к выводу, что партия не устранила нарушения даже после нескольких предупреждений, поэтому решил приостановить ее деятельность на один месяц и обязал в течение этого времени вернуть средства в госбюджет и подать финансовый отчет.
Представители партии на заседание суда не явились и разъяснений по делу не предоставили.