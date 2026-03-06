Суд на месяц приостановил деятельность партии "Новое согласие". Что произошло?

В 2023 году KNAB обязало партию в течение 30 дней перечислить в государственный бюджет 2874 евро, однако она этого не сделала даже после предупреждения о принудительном исполнении. Также KNAB установило, что партия не подала годовой отчет за 2024 год, за что к ней был применен штраф в размере 1800 евро, который тоже не уплачен.