У многих латвийских женщин обнаружена одна интересная привычка в отношении денег
Хотя о доходах в парах в Латвии говорят сравнительно открыто, накопления по-прежнему остаются более чувствительной финансовой темой — особенно для женщин, свидетельствуют данные опроса SEB banka.
Если точный размер доходов партнера знает 38% жителей, то о накоплениях ясность есть лишь у каждой четвертой пары. При этом женщины немного чаще, чем мужчины, предпочитают не раскрывать размер своих накоплений даже самому близкому человеку.
Накопления для женщин нередко являются личной опорой безопасности — символом независимости, стабильности и свободы действий. Поэтому разговоры о них часто оказываются эмоционально сложнее, чем обсуждения повседневных доходов. Данные опроса показывают, что для 13% пар тема накоплений в отношениях почти является табу, и именно женщины чаще указывают, что предпочитают держать эту информацию при себе.
В целом лишь каждая четвертая пара точно знает размер накоплений друг друга, тогда как треть признает: информация вроде бы не является секретом, однако конкретные суммы не обсуждаются. Такая неопределенность сохраняется независимо от уровня доходов — даже в более обеспеченных домохозяйствах женщины часто сохраняют свою «финансовую зону молчания».
«Более открытые разговоры о накоплениях характерны для людей до 39 лет. В то же время в возрастной группе от 40 до 49 лет чаще наблюдается тенденция скрывать как свои накопления, так и доходы. Что касается именно женщин, то для них накопления — это личная территория безопасности, резервный план на случай непредвиденных ситуаций. Это не недоверие к партнеру, а желание сохранить ощущение стабильности», — поясняет ментор по финансовой грамотности SEB banka Линда Шаблинска.
По ее словам, молчание о накоплениях может влиять на совместные решения — от покупки жилья до обеспечения безопасности семьи в кризисных ситуациях. Поэтому парам рекомендуется обсуждать финансовые вопросы регулярно и структурированно, при этом уважая и потребность в личном финансовом пространстве.