У многих латвийских женщин обнаружена одна интересная привычка в отношении денег

«Более открытые разговоры о накоплениях характерны для людей до 39 лет. В то же время в возрастной группе от 40 до 49 лет чаще наблюдается тенденция скрывать как свои накопления, так и доходы. Что касается именно женщин, то для них накопления — это личная территория безопасности, резервный план на случай непредвиденных ситуаций. Это не недоверие к партнеру, а желание сохранить ощущение стабильности», — поясняет ментор по финансовой грамотности SEB banka Линда Шаблинска.