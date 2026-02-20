Власти Латвии решили помочь населению деньгами в эту холодную зиму. Кто их получит?
Сейм концептуально поддержал изменения в законодательство, чтобы в эту холодную зиму увеличить жилищные пособия для жителей с низкими доходами, а также для семей с детьми.
Наибольшую помощь в покрытии высоких счетов за отопление получат пенсионеры, лица с инвалидностью, семьи с детьми и другие домохозяйства с низкими доходами. Для части людей жилищное пособие покроет большую часть коммунальных платежей, а в отдельных случаях — даже все расходы на жилье, если доходы очень низкие, отметил председатель Комиссии по социальным и трудовым делам Андрис Берзиньш.
Изменения предусматривают увеличение коэффициентов, по которым рассчитывается жилищное пособие, с 1 января по 30 апреля текущего года.
Например, если доход пенсионера составляет 500 евро, а его расходы на жилье — 300 евро в месяц, при действующих правилах размер пособия составил бы 192 евро, однако после принятия изменений он сможет претендовать на жилищное пособие в размере 267 евро в месяц. Кроме того, изменения обеспечат возможность получения поддержки и для части домохозяйств, которые ранее при действующих коэффициентах не соответствовали критериям для назначения пособия.
Для домохозяйств, уже получающих жилищное пособие, перерасчет будет произведен автоматически, а остальным необходимо обратиться в социальную службу своей самоуправления, которая оценит материальное положение домохозяйства и примет решение о предоставлении пособия.
Сейм установил срочность для изменений в Закон о социальных услугах и социальной помощи. Чтобы поправки вступили в силу, их еще необходимо принять в окончательном чтении.