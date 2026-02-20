Власти Латвии решили помочь населению деньгами в эту холодную зиму. Кто их получит?

Например, если доход пенсионера составляет 500 евро, а его расходы на жилье — 300 евро в месяц, при действующих правилах размер пособия составил бы 192 евро, однако после принятия изменений он сможет претендовать на жилищное пособие в размере 267 евро в месяц. Кроме того, изменения обеспечат возможность получения поддержки и для части домохозяйств, которые ранее при действующих коэффициентах не соответствовали критериям для назначения пособия.